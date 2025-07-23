Главреду Baza предъявили обвинение

Обвинение главному редактору издания Baza Глебу Трифонову и его коллеге Татьяне Лукьяновой в даче взятки группой лиц предъявил Следственный комитет России. Сейчас следствие требует ареста обоих фигурантов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В Следственном комитете сообщили, что намерены ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным источника, оба задержанных свою вину отрицают.