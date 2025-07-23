Главреду Baza предъявили обвинение
СК обвинил главреда Baza Трифонова в даче взятки, следствие настаивает на аресте
Главный редактор Baza Глеб Трифонов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gtrifonov
Обвинение главному редактору издания Baza Глебу Трифонову и его коллеге Татьяне Лукьяновой в даче взятки группой лиц предъявил Следственный комитет России. Сейчас следствие требует ареста обоих фигурантов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Трифонову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц)», — сказал собеседник агентства.
В Следственном комитете сообщили, что намерены ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным источника, оба задержанных свою вину отрицают.
Напомним, что в офисе издания Baza прошли обыски, о чём сообщили сами сотрудники редакции. Одновременно с этим было потеряно сообщение с главным редактором Глебом Трифоновым — по данным коллег, утром к нему домой пришли сотрудники ОМОН и полиции. Позже выяснилось, что журналиста и его невесту более 10 часов удерживали в тонированном микроавтобусе во дворе здания Следственного комитета по Центральному округу Москвы. Только после публичного обращения адвокатов их завели в здание ведомства.