Защита главреда Baza Трифонова готовит заявление о похищении человека

К главному редактору телеграм-канала Baza («База») Глебу Трифонову не пускают адвоката более 12 часов — с момента, когда к нему пришли силовики. Об этом сообщает издание со ссылкой на защитника Алексея Михальчика.

«В течение всего дня в СУ СК по ЦАО г.Москвы давали противоречивую информацию. То говорили, что Трифонов в здании, то отрицали это. То утверждали, что он находится в статусе свидетеля, то заявляли, что Глеб Трифонов с коллегой задержаны по подозрению в даче взятки», — говорит Михальчик.

По словам адвоката, сейчас защита готовит заявление в прокуратуру о похищении человека. Также защитник подаст жалобу на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

По словам юриста, обычно следствие не пускает адвокатов в случае обвинения по особо тяжким статьям, таким как терроризм.