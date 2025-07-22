Защита главреда Baza Трифонова готовит заявление о похищении человека
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К главному редактору телеграм-канала Baza («База») Глебу Трифонову не пускают адвоката более 12 часов — с момента, когда к нему пришли силовики. Об этом сообщает издание со ссылкой на защитника Алексея Михальчика.
«В течение всего дня в СУ СК по ЦАО г.Москвы давали противоречивую информацию. То говорили, что Трифонов в здании, то отрицали это. То утверждали, что он находится в статусе свидетеля, то заявляли, что Глеб Трифонов с коллегой задержаны по подозрению в даче взятки», — говорит Михальчик.
По словам адвоката, сейчас защита готовит заявление в прокуратуру о похищении человека. Также защитник подаст жалобу на имя главы СКР Александра Бастрыкина.
По словам юриста, обычно следствие не пускает адвокатов в случае обвинения по особо тяжким статьям, таким как терроризм.
«Однако в данном случае речь идёт не о террористах, а о журналистах. Что все это время следователи делают с Глебом и его невестой, по-прежнему неизвестно», — добавил Михальчик.
Напомним, обыски в офисе издания прошли во вторник утром, 22 июля. Журналисты долгое время не могли установить местонахождение главреда Трифонова. После стало известно, что ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что правоохранители передавали одному из телеграм-каналов ограниченные сведения. Вечером СК подтвердил задержание Трифонова.