Главреда Telegram-канала BAZA Глеба Трифонова арестовали на два месяца
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Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов арестован на два месяца. Замоскворецкий суд посчитал, что он может скрыться за пределами РФ, препятствовать расследованию или уничтожить доказательства.
Журналист не признал вину и заверил, что не станет скрываться за пределами России в случае домашнего ареста.
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«Я не совершал то преступление, которое мне инкриминируют. Я гарантирую, что буду являться по первому требованию следователей, по первому требованию суда, по первой необходимости. Я не планирую скрываться. Я сам лично отдал свой паспорт, все свои телефоны, компьютеры, всё выдал добровольно. У меня даже не будет возможности что-то скрыть», — сказал Глеб в обращении к судье.
Напомним, что Глебу Трифонову предъявлено обвинение в даче взятки — ему и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. В редакции Baza и в доме Трифонова накануне прошли обыски. Дело возбуждено в рамках расследования о превышении полномочий полицейскими, которые, как предполагается, передавали в канал закрытую информацию.