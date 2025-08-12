Четверо детей ранены в Горловке после сброса взрывоопасного предмета с БПЛА

Четверо детей в Горловке (ДНР) получили ранения в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего взрывное устройство. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в жилом массиве «Строитель» ранения средней степени тяжести получили четверо детей», — написал Приходько в телеграм-канале.

О состоянии пострадавших пока не сообщается.