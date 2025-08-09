Встреча Путина и Трампа
9 августа, 11:52

19-летний парень убит в белгородском посёлке Борисовка при ударе дрона ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Белгородской области 19-летний мирный житель погиб от атаки украинского БПЛА. Ещё двое гражданских ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Очень тяжело сообщать такие новости... Погиб ещё один мирный житель, двое получили ранения от очередных ударов со стороны ВСУ»,написал глава региона.

19-летний молодой человек был госпитализирован в критическом состоянии после удара беспилотника по посёлку Борисовка. Спасти его не удалось. Ещё один житель населённого пункта получил осколочное ранение ноги и баротравму. Под удар попал и Белгородский район. Там FPV-дрон атаковал грузовик — водитель с тяжёлыми минно-взрывными травмами госпитализирован. Гладков выразил соболезнования родным погибшего и пообещал поддержку всем пострадавшим.

Напомним, о другом трагическом происшествии с мирными жителями Белгородчины стало известно парой часов ранее. Украинский оператор намеренно навёл FPV-дрон на гражданский автомобиль, в котором находились муж и жена. Мужчина погиб на месте, его супруга скончалась в больнице от полученных травм.

