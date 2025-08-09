Встреча Путина и Трампа
9 августа, 09:21

В Белгородской области от удара дрона ВСУ погибла супружеская пара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Супружеская пара погибла в селе Байцуры Белгородской области от целенаправленного удара дрона ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вновь у нас потери… Погибли двое мирных жителей. В селе Байцуры Борисовского района дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара. К огромному горю, от полученных ранений мужчина погиб на месте», написал губернатор, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Его супругу в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ, но усилия врачей оказались тщетны. Последствия ранений оказались несовместимы с жизнью, рассказал Гладков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении средствами ПВО приближавшегося к Москве украинского беспилотника. Менее чем за час до этого на подлёте к городу был сбит ещё один дрон ВСУ.

Юрий Лысенко
