Москвичке доставили пакет тухлятины после онлайн-заказа в «Магните»

Жительница Москвы пожаловалась, что получила сразу несколько протухших и испорченных продуктов в онлайн-заказе из магазина «Магнит» на улице Байкальской. Из пяти позиций три оказались с истёкшим сроком годности, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичке доставили протухшие продукты. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Москвичка заявила, что форель оказалось просроченной почти на месяц, огурцы — мягкие и гнилые, а сельдерей настолько разлагался, что слизью испачкал все остальные продукты в пакете. После долгих переговоров с поддержкой сервиса доставки Виктории удалось вернуть деньги за испорченные товары. Однако она потребовала компенсацию и за другие продукты, пострадавшие из-за «соседства», но в службе поддержки отказали.