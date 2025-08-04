Москвичке доставили пакет тухлятины после онлайн-заказа в «Магните»
SHOT ПРОВЕРКА: Москвичка пожаловалась на тухлые продукты в доставке из Магнита
Жительница Москвы пожаловалась, что получила сразу несколько протухших и испорченных продуктов в онлайн-заказе из магазина «Магнит» на улице Байкальской. Из пяти позиций три оказались с истёкшим сроком годности, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Москвичке доставили протухшие продукты. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Москвичка заявила, что форель оказалось просроченной почти на месяц, огурцы — мягкие и гнилые, а сельдерей настолько разлагался, что слизью испачкал все остальные продукты в пакете. После долгих переговоров с поддержкой сервиса доставки Виктории удалось вернуть деньги за испорченные товары. Однако она потребовала компенсацию и за другие продукты, пострадавшие из-за «соседства», но в службе поддержки отказали.
А ранее Life.ru узнал, почему важно удалять косточки из ягод и фруктов для заготовок. Оказалось, что варенье или компот следует готовить исключительно из мякоти плодов, иначе вкусное угощение может превратиться в яд.
Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА