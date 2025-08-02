Банки с ядом: Life.ru узнал, почему важно удалять косточки из ягод и фруктов для заготовок
Технолог Суслянок: Треснувшие при варке варенья косточки ягод грозят отравлением
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С наступлением августа, когда дачные участки радуют щедрым урожаем фруктов и ягод, россияне начинают делать заготовки. Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок объяснил Life.ru, как обезопасить для здоровья будущий продукт.
Август – время, когда созревают фрукты и ягоды на дачных участках. Большой урожай люди стараются сохранить путём варки варенья и компота. Однако не все знают, что для приготовления полезных заготовок нужно вынимать косточки.
По его словам, варенье или компот следует готовить исключительно из мякоти плодов. Эксперт объяснил, что это обусловлено не только удобством при употреблении в пищу, но и безопасностью для здоровья человека.
«В косточках абрикосов, персиков, слив, вишен, черешни содержится амигдалин, который при попадании в желудок высвобождает синильную кислоту – ядовитое вещество, которое относится к группе цианидов. Особенно опасно употребление старого варенья с косточками, которое стоит больше года, поскольку при длительном хранении вредное вещество концентрируется. Если при варке косточка треснула, амигдалин и образующиеся из него цианиды экстрагируются лучше. Употребление такого варенья или компота может привести к отравлению», – объяснил биолог.
Учёный также предостерёг от употребления плодов с косточками не только в консервированном виде, но и свежими. По его словам, если от одного-двух плодов ничего не будет, то употребление внутрь более 20 фруктов или ягод с косточками может спровоцировать интоксикацию организма.
Ранее россиян предупредили об опасности малинового варенья. По словам врача, этот десерт способен спровоцировать развитие диабета второго типа.