Банки с ядом: Life.ru узнал, почему важно удалять косточки из ягод и фруктов для заготовок

С наступлением августа, когда дачные участки радуют щедрым урожаем фруктов и ягод, россияне начинают делать заготовки. Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок объяснил Life.ru, как обезопасить для здоровья будущий продукт.

Август – время, когда созревают фрукты и ягоды на дачных участках. Большой урожай люди стараются сохранить путём варки варенья и компота. Однако не все знают, что для приготовления полезных заготовок нужно вынимать косточки. Георгий Суслянок Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ

По его словам, варенье или компот следует готовить исключительно из мякоти плодов. Эксперт объяснил, что это обусловлено не только удобством при употреблении в пищу, но и безопасностью для здоровья человека.

«В косточках абрикосов, персиков, слив, вишен, черешни содержится амигдалин, который при попадании в желудок высвобождает синильную кислоту – ядовитое вещество, которое относится к группе цианидов. Особенно опасно употребление старого варенья с косточками, которое стоит больше года, поскольку при длительном хранении вредное вещество концентрируется. Если при варке косточка треснула, амигдалин и образующиеся из него цианиды экстрагируются лучше. Употребление такого варенья или компота может привести к отравлению», – объяснил биолог.

Учёный также предостерёг от употребления плодов с косточками не только в консервированном виде, но и свежими. По его словам, если от одного-двух плодов ничего не будет, то употребление внутрь более 20 фруктов или ягод с косточками может спровоцировать интоксикацию организма.