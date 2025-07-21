Теряет форму и вкус: Эксперт раскрыл Life.ru главные ошибки при мытье малины
Технолог Суслянок: Малину нельзя мыть под сильным напором и под горячей водой
Малину нельзя мыть под горячей водой. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Малина — одна из самых нежных ягод из-за своего строения. Как рассказал в беседе с Life.ru доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок, каждая костянка малины соединена тонкими волокнами, и именно поэтому такую ягоду надо мыть с осторожностью.
Специалист перечислил основные ошибки при мытье малины. Среди них: использование сильного напора воды, который может повредить структуру ягод; замачивание в воде, приводящее к размягчению и потере формы; применение горячей воды.
Высокая температура может вызвать размягчение ягод. Кроме того, ягоды следует аккуратно перекладывать или пересыпать, чтобы избежать повреждений.
Суслянок отметил, что после мытья малина сохраняет свои качества не более двух-трёх дней, при этом плотные ягоды можно использовать для заготовок, а мягкие следует употреблять сразу.
«Плотные ягоды можно использовать для варенья и джемов. Мягкие ягоды необходимо съедать сразу после мытья», — заключил он.
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