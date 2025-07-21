Теряет форму и вкус: Эксперт раскрыл Life.ru главные ошибки при мытье малины

Малина — одна из самых нежных ягод из-за своего строения. Как рассказал в беседе с Life.ru доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок, каждая костянка малины соединена тонкими волокнами, и именно поэтому такую ягоду надо мыть с осторожностью.

Специалист перечислил основные ошибки при мытье малины. Среди них: использование сильного напора воды, который может повредить структуру ягод; замачивание в воде, приводящее к размягчению и потере формы; применение горячей воды.

Высокая температура может вызвать размягчение ягод. Кроме того, ягоды следует аккуратно перекладывать или пересыпать, чтобы избежать повреждений. Георгий Суслянок Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ

Суслянок отметил, что после мытья малина сохраняет свои качества не более двух-трёх дней, при этом плотные ягоды можно использовать для заготовок, а мягкие следует употреблять сразу.

«Плотные ягоды можно использовать для варенья и джемов. Мягкие ягоды необходимо съедать сразу после мытья», — заключил он.