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12 июля, 08:46

Диетолог рассказала, почему вас пучит из-за сезонных фруктов

Врач Литвинова-Гразион: От фруктов может начать пучить из-за содержания сахара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adil Celebiyev StokPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adil Celebiyev StokPhoto

Лето приносит изобилие сочных фруктов и ягод — арбузы, дыни, черешню, персики, абрикосы и яблоки. Однако многие сталкиваются с неприятным вздутием живота после их употребления. Врач-диетолог и нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион объяснила в беседе с «Газетой.ru», почему так происходит и как минимизировать дискомфорт.

«В первую очередь это явление обусловлено высоким содержанием сахаров природного происхождения и, соответственно, быстрых углеводов. Сезонные фрукты — это значимый источник простых углеводов (сахаров), что является питательным субстратом или пищей для микробиома кишечника», — пояснила эксперт.

Отдельно стоит выделить фруктозу — сахар, который не всегда полностью усваивается организмом при больших порциях. Неусвоенная фруктоза начинает бродить в кишечнике, провоцируя вздутие и метеоризм, отметила врач.

Кроме того, яблоки, груши и абрикосы богаты клетчаткой, которая стимулирует работу кишечника. У некоторых людей это может привести к спазмам и усиленному газообразованию, особенно при нарушениях микрофлоры или чувствительном желудочно-кишечном тракте.

Литвинова-Гразион советует вводить фрукты в рацион постепенно, чтобы дать пищеварительной системе время адаптироваться. Рекомендуется сочетать ягоды и фрукты с белковой пищей или продуктами, не вызывающими резких скачков сахара в крови. Оптимально употреблять их в качестве десерта после основного блюда.

Также стоит отдавать предпочтение ягодам с меньшим содержанием фруктозы — например, чернике, клубнике или малине.

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Кстати, фруктами можно без особого труда отравиться в жаркий день. Ранее врач скорой медицинской помощи рассказала Life.ru, что чаще всего люди травятся, поскольку плоды были небрежно вымыты или подпорчены. Особого внимания в жаркую погоду требует молочная продукция, которая за считанные часы испортится на солнце.

Владимир Озеров
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