Россиянам объяснили, как не нарваться на штраф во время сбора ягод

Сбор некоторых видов ягод в России может повлечь за собой штрафы, особенно если они занесены в Красную книгу или собраны на особо охраняемых природных территориях. Об этом рассказал общественный деятель Дмитрий Бондарь.

«Прежде всего стоит понимать, что штрафные санкции касаются далеко не всех ягод и не всех мест их сбора. Например, если вы по незнанию наберёте ягоды, занесённые в Красную книгу, будьте готовы расстаться с суммой от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей — именно такую ответственность предусматривает ст. 8.35 КоАП РФ», — сказал Бондарь в разговоре с RT.

Он добавил, что сбор любых ягод на территории заповедников карается штрафом от 3 до 4 тысяч рублей. Эксперт подчеркнул необходимость обращать внимание на собираемые ягоды, так как под защитой закона находятся не только виды из федеральной Красной книги, но и растения, охраняемые в конкретных регионах.

Бондарь привёл пример: в некоторых областях существуют ограничения на сбор брусники или черники, особенно в промышленных масштабах, и предупредил, что незнание местных ограничений, например, на сбор морошки, также может привести к штрафу. Чтобы избежать проблем, собеседник телеканала рекомендовал перед походом в лес уточнять региональные ограничения, избегать сбора незнакомых растений, воздерживаться от сбора ягод в заповедниках и при сомнениях консультироваться в местном лесничестве или управлении природных ресурсов.