Два маленьких брата умерли, наевшись ягод в лесу, пока их мама была в роддоме

В Саратовской области два ребёнка погибли, отравившись неизвестными ягодами в лесу. Как сообщает kp.ru, скончался двухлетний мальчик и его семилетний брат.

Трагедия произошла в посёлке Ровное. Трое детей отправились гулять в лес, где решили поесть неизвестных ягод. По возвращении они почувствовали недомогание, у них началась рвота и повысилась температура. Однако скорую помощь вызвали только на следующий день, когда состояние ухудшилось. Выяснилось, что мама детей в то время находилась в роддоме, где на свет появился шестой малыш.

Двухлетний мальчик скончался после госпитализации, а второй 28 июня. Их отравившаяся сестра находится в тяжёлом состоянии. В пресс-службе СУ СК России по Саратовской области заявили, что следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.