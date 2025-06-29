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29 июня, 11:50

Два маленьких брата умерли, наевшись ягод в лесу, пока их мама была в роддоме

В Саратовской области погибли два маленьких мальчика, отравившись ягодами

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В Саратовской области два ребёнка погибли, отравившись неизвестными ягодами в лесу. Как сообщает kp.ru, скончался двухлетний мальчик и его семилетний брат.

Трагедия произошла в посёлке Ровное. Трое детей отправились гулять в лес, где решили поесть неизвестных ягод. По возвращении они почувствовали недомогание, у них началась рвота и повысилась температура. Однако скорую помощь вызвали только на следующий день, когда состояние ухудшилось. Выяснилось, что мама детей в то время находилась в роддоме, где на свет появился шестой малыш.

Двухлетний мальчик скончался после госпитализации, а второй 28 июня. Их отравившаяся сестра находится в тяжёлом состоянии. В пресс-службе СУ СК России по Саратовской области заявили, что следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Двухлетний мальчик попробовал снюс отца и загремел в реанимацию
Двухлетний мальчик попробовал снюс отца и загремел в реанимацию

Ранее пятилетний ребёнок из деревни Федюково Подольского городского округа оказался в больнице с острым отравлением. Мальчик во время прогулки заметил гриб и быстро его съел, но тут же почувствовал недомогание и родители вызвали скорую помощь. Специалисты предупреждают, что в связи с аномально ранним появлением грибов следует сохранять бдительность.

Юлия Сафиулина
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