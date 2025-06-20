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20 июня, 05:00

Врач объяснила, почему нельзя есть ягоды и фрукты с плесенью, даже если срезать всё «лишнее»

Диетолог Соломатина: В испорченных ягодах образуются микотоксины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Многие из нас жалеют выбрасывать слегка подпорченный урожай. Например, клубника, вишня, черешня и другие мягкие ягоды быстро пускают сок, мокнут и начинают гнить. То же самое происходит с яблоками. Часто люди, не желая терять урожай, пускают такие фрукты и ягоды в переработку: делают начинки для пирогов, варенье, компоты, просто срезая видимую испорченную часть. Почему так делать не стоит, Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Дело в том, что в испорченных продуктах образуются микотоксины, например афлатоксин. Это ядовитое вещество, выделяемое плесневыми грибами. Даже если гниль видна только с одной стороны, это лишь верхушка айсберга. Грибок распространяет невидимые нити по всему плоду, и они могут быть токсичными, даже если внешне продукт кажется нормальным.

Елена Соломатина

Врач-диетолог

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Эти токсины не уничтожаются ни термической обработкой, ни вымачиванием, ни промыванием. Попадая в организм, они в первую очередь поражают печень, так как именно она нейтрализует вредные вещества. В странах, где люди часто едят продукты, заражённые микотоксинами (например, арахис, который сложно хорошо просушить), распространён рак печени. Также страдают почки, поскольку они выводят токсины, но самое опасное — это мутация клеток, которая может привести к онкологии.

Если случайно попадётся одна-две подпорченные ягоды — нестрашно. Но систематическое употребление таких продуктов, особенно после простого срезания гнили, очень опасно для здоровья, предупреждает Соломатина.

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Кстати, ранее в привезённой из Египта клубнике выявлено крайне серьёзное нарушение: содержание плесени в ягодах превысило норму в 14 раз. Одна из причин — нарушения санитарных норм на производстве, а также неправильные условия хранения и транспортировки. Из-за этого вырабатываются те самые микотоксины.

Андрей Горяничев
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