Смыть всё лишнее: Life.ru рассказывает, как на самом деле нужно обрабатывать урожай с грядки

Лето — время свежих овощей и фруктов, собранных на даче. Однако, чтобы избежать проблем со здоровьем, важно правильно мыть и обрабатывать их. Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала Life.ru о том, как избавиться от бактерий и паразитов.

«Правильная мойка и обработка овощей и фруктов, собранных с дачи, важны для удаления бактерий, паразитов и возможных пестицидов», — подчёркивает эксперт.

В первую очередь необходимо подготовить всё необходимое: чистую щётку, дезинфицирующие средства (по желанию), чистую воду, дуршлаг и полотенце. Собеседница Life.ru также напомнила, что вымыть руки нужно очень тщательно.

Овощи с твёрдой поверхностью, такие как картофель, морковь или свёкла, следует тщательно мыть под холодной проточной водой, используя щётку. Для овощей с более пористой поверхностью (брокколи или цветная капуста) рекомендуется замачивание в воде на несколько минут. Это поможет избавиться от возможных насекомых и грязи. В случае корнеплодов может быть полезно удалить верхний слой, если он загрязнён.

Ягоды и фрукты с нежной кожицей (малина, клубника, персики, абрикосы) следует мыть под проточной водой без использования губок, чтобы не повредить их. Для дополнительной дезинфекции можно использовать раствор соли или уксуса. В продаже также есть специальные дезинфицирующие средства для мытья фруктов и овощей.

«Например, растворите 1 столовую ложку соли или уксуса в 1 литре воды и замочите в нём овощи и фрукты на 10-15 минут, затем снова промойте под проточной водой», — советует врач.

После мытья овощи и фрукты необходимо просушить чистым полотенцем или бумажными салфетками. Это особенно важно для ягод, чтобы предотвратить гниение. Хранить очищенные овощи и фрукты следует в холодильнике в герметичных контейнерах.

Перед мытьём тщательно проверьте продукты на наличие повреждений или гнили. Повреждённые участки можно обрезать, но такие продукты лучше съесть в ближайшее время. Продукты с гнилью лучше не употреблять в пищу вовсе.

«Следите за качеством и местом произрастания ваших овощей и фруктов. Лучше получать их от проверенных поставщиков», — резюмирует специалист.