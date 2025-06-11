Россиянам объяснили, как избежать заражения смертельно опасным листериозом

Бактерии листерии всё чаще стали встречаться в мясе, а также в овощах и фруктах. Они могут попадать в организм сельскохозяйственных животных с растительной пищей, особенно с силосом, где они активно размножаются. Люди заражаются, употребляя в пищу загрязнённые овощи, продукты животного происхождения, а также через некачественно обработанное мясо. Листериоз часто развивается быстро, особенно опасен для людей с ослабленной иммунной системой, беременных, новорождённых и пожилых людей. Врачи рассказали Life.ru, как выявить инфекцию и не столкнуться с ней.