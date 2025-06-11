Россиянам объяснили, как избежать заражения смертельно опасным листериозом
Инфекционист Мухина: Листериозом можно заразиться от мяса и фруктов
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Бактерии листерии всё чаще стали встречаться в мясе, а также в овощах и фруктах. Они могут попадать в организм сельскохозяйственных животных с растительной пищей, особенно с силосом, где они активно размножаются. Люди заражаются, употребляя в пищу загрязнённые овощи, продукты животного происхождения, а также через некачественно обработанное мясо. Листериоз часто развивается быстро, особенно опасен для людей с ослабленной иммунной системой, беременных, новорождённых и пожилых людей. Врачи рассказали Life.ru, как выявить инфекцию и не столкнуться с ней.
Разные виды продуктов питания при некачественном производстве и хранении становятся источником листериоза. В частности, фиксируются случаи и в молочной промышленности, и при употреблении копчёной рыбы, в принципе, на любых пищевых предприятиях при нарушении норм СЭС может произойти вспышка листериоза. Листерии термоустойчивы и погибают при температуре 100°C в течение 5–10 минут, поэтому достаточно легко заразиться от непрожаренного стейка или плохо помытых фруктов. Листериоз часто заканчивается летальным исходом.
Попав в организм, бактерии способны вызвать воспалительные процессы в желудке и кишечнике, проявляющиеся в виде тошноты, рвоты и расстройства желудка. В сложных ситуациях возможно развитие инвазивного листериоза, когда бактерии проникают в кровь и поражают центральную нервную систему, что может привести к менингиту, энцефалиту или сепсису. Инвазивный листериоз особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом, например, для тех, кто болен хроническими заболеваниями, принимает препараты, подавляющие иммунитет, или инфицирован ВИЧ.
Чтобы защититься от инфекции, следует проводить достаточную термическую обработку мяса. Стейки важно прожаривать как минимум до средней степени готовности — medium. Фрукты и овощи рекомендуется тщательно мыть под проточной водой. Также стоит отказаться от потенциально опасных продуктов: сырого молока, мягких сыров, сырой рыбы и готовых салатов из магазина. Особое внимание следует уделить хранению: сырое мясо и рыбу нужно держать отдельно в закрытых контейнерах, чтобы избежать перекрёстного загрязнения.
Ранее сообщалось, что россиянку госпитализировали с диагнозом «менингит», вызванным бактериями Listeria. Врачи связывают заражение с возможным употреблением сырого мяса или немытых овощей. Выяснилось, что женщина часто ела стейки и пренебрегала мытьём фруктов перед едой.