Россиянка заболела менингитом после стейка и немытых фруктов
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Россиянка заболела менингитом после того, как поела стейк и немытые фрукты. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, источником смертельно опасного заболевания могли стать бактерии листерии.
Девушка почувствовала слабость, головную боль и головокружения, но не придала этому серьёзного значения. Однако, когда к симптомам присоединились светобоязнь, температура 39,5, гипоксия, рвота, потеря фокуса зрения и трудности при ходьбе — она вызвала скорую.
В итоге пациентку положили в больницу, где диагностировали менингит, вызванный бактерией Listeria. Врачи предположили, что пациентка могла подхватить их в сыром мясе или овощах. Оказалось, что пострадавшая — как раз любительница стейков слабой прожарки и, бывало, не мыла фрукты.
Буквально накануне сообщалось, что Роскачество нашло опасную бактерию листерию в популярных купатах от «Мясницкого ряда». Эта палочка может поразить центральную нервную систему, вызвать менингит, энцефалит и даже привести к смерти. Особенно опасны листерии для беременных, младенцев, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Чаще всего заражение листерией происходит через загрязнённые продукты — сырое мясо, непастеризованное молоко, сыры, фрукты и овощи.