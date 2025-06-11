Россиянка заболела менингитом после стейка и немытых фруктов

Россиянка заболела менингитом после того, как поела стейк и немытые фрукты. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, источником смертельно опасного заболевания могли стать бактерии листерии.

Девушка почувствовала слабость, головную боль и головокружения, но не придала этому серьёзного значения. Однако, когда к симптомам присоединились светобоязнь, температура 39,5, гипоксия, рвота, потеря фокуса зрения и трудности при ходьбе — она вызвала скорую.

В итоге пациентку положили в больницу, где диагностировали менингит, вызванный бактерией Listeria. Врачи предположили, что пациентка могла подхватить их в сыром мясе или овощах. Оказалось, что пострадавшая — как раз любительница стейков слабой прожарки и, бывало, не мыла фрукты.