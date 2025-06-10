В популярных у россиян купатах нашли бактерию, которая может вызвать менингит и привести к смерти

Роскачество нашло опасную бактерию листерию в популярных купатах от «Мясницкого ряда», сообщает Mash. Эта палочка может поразить центральную нервную систему, вызвать менингит, энцефалит и даже привести к смерти. Особенно опасны листерии для беременных, младенцев, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Проблемы нашли и у других производителей. Так, в купатах «Останкино» содержится сульфаниламид — антимикробный препарат, способный в больших дозах вызвать аллергию, тошноту, рвоту, неврит и проблемы с почками. В колбасках и купатах «Ближние горки», «Слово мясника», «Ашан», и «Рестория» нашли не заявленный в составе каррагинан. Этот стабилизатор в больших дозах может вызвать воспаление кишечника, разрушение слизистой, вздутие, язву и нарушить метаболизм сахара.

«Мясницкий ряд» ждёт внеплановая проверка Россельхознадзора. Производитель уже продезинфицировал цех и обещал исправить нарушения. Поверки прошли и в «Останкино». Остальные производители обещали провести исследования и проверить поставщиков.