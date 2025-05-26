Из Белоруссии в Россию привезли курицу и сыр с кишечной палочкой

Белорусских производителей «Смолевичи бройлер» и «Смолевичи молоко» поймали на санитарных нарушениях. Как оказалось, в их экспортируемом мясе птицы и сыре обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Теперь предприятия поставлены на усиленный лабораторный контроль. В районы и магазины, где может продаваться заражённая продукция, передали необходимую информацию.