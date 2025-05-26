Из Белоруссии в Россию привезли курицу и сыр с кишечной палочкой
SHOT ПРОВЕРКА: В курице и сыре компании «Смолевичи» нашли кишечную палочку
Обложка © Life.ru
Белорусских производителей «Смолевичи бройлер» и «Смолевичи молоко» поймали на санитарных нарушениях. Как оказалось, в их экспортируемом мясе птицы и сыре обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Теперь предприятия поставлены на усиленный лабораторный контроль. В районы и магазины, где может продаваться заражённая продукция, передали необходимую информацию.
Ранее опасные бактерии нашли в детском пюре «Агуша». Как показал проведённый анализ, в продукции выявлены бактерии B.cereus и B.polymyxa, способные стать причиной серьёзного пищевого отравления.