Консервы с антибиотиками обнаружили в детском саду в Орловской области

В детском саду Орловской области в консервах из говядины производства «МПК Потанино» обнаружены антибиотики — мелоксикам и флуниксин. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Взятые пробы показали наличие следов лекарственных препаратов, которые могут вызвать аллергические реакции и повышение артериального давления у детей. Длительное употребление такой продукции может негативно сказаться на состоянии желудка, почек и печени.

Кроме того, проверка выявила несоответствие консервов заявленным нормам по массовой доле мяса и жира. В связи с обнаруженными нарушениями мясокомбинату «МПК Потанино» было вынесено официальное предупреждение.