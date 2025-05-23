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23 мая, 19:19

Консервы с антибиотиками обнаружили в детском саду в Орловской области

SHOT ПРОВЕРКА: В Орловской области в консервах для детей нашли антибиотики

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В детском саду Орловской области в консервах из говядины производства «МПК Потанино» обнаружены антибиотики — мелоксикам и флуниксин. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Взятые пробы показали наличие следов лекарственных препаратов, которые могут вызвать аллергические реакции и повышение артериального давления у детей. Длительное употребление такой продукции может негативно сказаться на состоянии желудка, почек и печени.

Кроме того, проверка выявила несоответствие консервов заявленным нормам по массовой доле мяса и жира. В связи с обнаруженными нарушениями мясокомбинату «МПК Потанино» было вынесено официальное предупреждение.

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Диарея и пятна на зубах: SHOT ПРОВЕРКА сравнила детскую воду с прилавков

Ранее SHOT ПРОВЕРКА сообщал, что в детском питании «Агуша» найдены бактерии, которые могут вызвать отравление. Лабораторная проверка выявила в пюре из индейки и цыплёнка, предназначенных для детей от шести месяцев, бактерии B.cereus и B.polymyxa. Эти микроорганизмы способны спровоцировать серьёзное пищевое отравление с симптомами рвоты, тошноты и диареи.

Анастасия Никонорова
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