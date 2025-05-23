Консервы с антибиотиками обнаружили в детском саду в Орловской области
SHOT ПРОВЕРКА: В Орловской области в консервах для детей нашли антибиотики
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В детском саду Орловской области в консервах из говядины производства «МПК Потанино» обнаружены антибиотики — мелоксикам и флуниксин. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Взятые пробы показали наличие следов лекарственных препаратов, которые могут вызвать аллергические реакции и повышение артериального давления у детей. Длительное употребление такой продукции может негативно сказаться на состоянии желудка, почек и печени.
Кроме того, проверка выявила несоответствие консервов заявленным нормам по массовой доле мяса и жира. В связи с обнаруженными нарушениями мясокомбинату «МПК Потанино» было вынесено официальное предупреждение.
Ранее SHOT ПРОВЕРКА сообщал, что в детском питании «Агуша» найдены бактерии, которые могут вызвать отравление. Лабораторная проверка выявила в пюре из индейки и цыплёнка, предназначенных для детей от шести месяцев, бактерии B.cereus и B.polymyxa. Эти микроорганизмы способны спровоцировать серьёзное пищевое отравление с симптомами рвоты, тошноты и диареи.