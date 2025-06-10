Сладкая фальсификация: В Роскачестве рассказали, от какого вида мороженого лучше отказаться

Последнее исследование Роскачества показало ухудшение качества ванильного пломбира. При этом в целом мороженое на российском рынке признано неплохим. Об этом Life.ru рассказали в ведомстве во Всемирный день мороженого, который отмечается 10 июня.

В основном продукция изготавливается приемлемого уровня качества — экономкласса, поэтому и массовая доля жира часто 12, а не 15%, как должно быть в традиционном продукте. Согласно результатам исследований, одна из проблем с мороженым заключается в фальсификации растительными жирами.

В некоторых образцах обнаружены фитостерины, свидетельствующие о замене животного жира. Хотя это не опасно для здоровья, отсутствие соответствующей информации на этикетке вводит потребителей в заблуждение.

Кроме того, исследование 2022 года выявило, что в семи видах сливочного пломбира присутствовали бактерии группы кишечной палочки. Однако не было обнаружено золотистого стафилококка, патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу и листерий.

Превышений допустимых норм антибиотиков не выявлено, однако следовые количества (тетрациклин, клоксациллин) в разрешённых пределах обнаружены в трёх торговых марках. Повышенная кислотность, которая может свидетельствовать о несоответствии нормам, в последнем исследовании не зафиксирована.