Сладкая фальсификация: В Роскачестве рассказали, от какого вида мороженого лучше отказаться
Роскачество предупредило об ухудшении состава ванильного пломбира в России
Мороженое. Обложка © «Шедеврум»
Последнее исследование Роскачества показало ухудшение качества ванильного пломбира. При этом в целом мороженое на российском рынке признано неплохим. Об этом Life.ru рассказали в ведомстве во Всемирный день мороженого, который отмечается 10 июня.
В основном продукция изготавливается приемлемого уровня качества — экономкласса, поэтому и массовая доля жира часто 12, а не 15%, как должно быть в традиционном продукте. Согласно результатам исследований, одна из проблем с мороженым заключается в фальсификации растительными жирами.
В некоторых образцах обнаружены фитостерины, свидетельствующие о замене животного жира. Хотя это не опасно для здоровья, отсутствие соответствующей информации на этикетке вводит потребителей в заблуждение.
Кроме того, исследование 2022 года выявило, что в семи видах сливочного пломбира присутствовали бактерии группы кишечной палочки. Однако не было обнаружено золотистого стафилококка, патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу и листерий.
Превышений допустимых норм антибиотиков не выявлено, однако следовые количества (тетрациклин, клоксациллин) в разрешённых пределах обнаружены в трёх торговых марках. Повышенная кислотность, которая может свидетельствовать о несоответствии нормам, в последнем исследовании не зафиксирована.
Ранее россиянам раскрыли, как выбрать натуральное мороженое. По словам агроэксперта Ильи Березнюка, в составе настоящего мороженого не должно быть растительных жиров. Использование некоторых растительных масел (например, кокосового) допускается в шоколадной глазури, однако в премиальном сегменте российского рынка преимущественно применяется более натуральная глазурь на основе сливочного масла, которая считается оптимальным вариантом для создания шоколадного покрытия.