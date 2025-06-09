Российские зумеры начали массово скупать «энергомороженое» после запрета продаж энергетиков

Подростки массово покупают мороженое с кофеином и таурином, которое формально попадает под ограничение 18+, но на практике продаётся без проверки документов, сообщает SHOT. В молодёжных чатах активно обсуждают «сладкую лазейку» и делятся адресами магазинов, где не требуют паспорт при покупке.

Зумеры скупают «энергомороженое» упаковками, находя в нём альтернативу запрещённым для них энергетическим напиткам. Хотя эффективность такого продукта как стимулятора остаётся под вопросом, сам факт наличия кофеина и таурина делает его желанным товаром среди детей, стремящихся получить «запретный» эффект.

Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. Размер штрафа для граждан варьируется от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. При этом ещё в августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. 1 марта 2025 года он вступил в силу.