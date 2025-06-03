В России готовят к запуску подтверждение возраста по биометрии при покупке товаров

В России скоро начнет работать система проверки возраста покупателей с помощью биометрии. Об этом на конференции ЦИПР-2025 рассказал вице-премьер — глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«В России готовится к запуску сервис подтверждения возраста по биометрии. В ближайшие месяцы он появится в вендинговых аппаратах. Там его можно будет использовать для покупки энергетических напитков», — сказал зампред правительства.