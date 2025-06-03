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Регион
3 июня, 13:19

В России готовят к запуску подтверждение возраста по биометрии при покупке товаров

Григоренко: В РФ скоро запустят подтверждение возраста покупателей по биометрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Carlos Amarillo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Carlos Amarillo

В России скоро начнет работать система проверки возраста покупателей с помощью биометрии. Об этом на конференции ЦИПР-2025 рассказал вице-премьер — глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«В России готовится к запуску сервис подтверждения возраста по биометрии. В ближайшие месяцы он появится в вендинговых аппаратах. Там его можно будет использовать для покупки энергетических напитков», — сказал зампред правительства.

Он уточнил, что сейчас продажа энергетических напитков через вендинговые аппараты запрещена из-за введённых с 1 марта 2025 года ограничений на их реализацию несовершеннолетним. Чтобы соблюсти этот запрет, нужна надёжная система проверки возраста, которая не позволит детям и подросткам покупать такие напитки. По словам вице-премьера, биометрическая идентификация станет таким решением.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. Такое наказание охладит пыл продавцам, уверены в нижней палата парламента.

Никита Никонов
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