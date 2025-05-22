«Охладят пыл»: В Госдуме раскрыли смысл введения штрафов за продажу энергетиков детям
Депутат Леонов: Штрафы за продажу энергетиков детям охладят пыл продавцов
Напиток. Обложка © Freepik / KamranAydinov
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов уверен, что принятый депутатами закон, который предусматривает высокие штрафы за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, поможет в борьбе с нарушителями, которые продолжают пичкать детей энергетиками.
«Мы видим, что одними лишь ограничениями дело не решить — необходимы строгие меры наказания. Поэтому мы вводим административную ответственность», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, потребление энергетиков может привести к ранним заболеваниям сердца и сосудов, сахарному диабету и другим осложнениям. Известны случаи госпитализации подростков с симптомами инсульта после распития данных напитков. Поэтому необходимо прекратить продажи и защитить детей от вредных привычек.
«Убеждён, что такие меры охладят пыл продавцов и заставят их более ответственно подходить к продаже энергетиков», — заключил собеседник RT.
Напомним, ранее Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. При этом ещё в августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. 1 марта 2025 года он вступил в силу.