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Регион
22 мая, 14:38

«Охладят пыл»: В Госдуме раскрыли смысл введения штрафов за продажу энергетиков детям

Депутат Леонов: Штрафы за продажу энергетиков детям охладят пыл продавцов

Напиток. Обложка © Freepik / KamranAydinov

Напиток. Обложка © Freepik / KamranAydinov

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов уверен, что принятый депутатами закон, который предусматривает высокие штрафы за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, поможет в борьбе с нарушителями, которые продолжают пичкать детей энергетиками.

«Мы видим, что одними лишь ограничениями дело не решить — необходимы строгие меры наказания. Поэтому мы вводим административную ответственность», — подчеркнул парламентарий.

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По его словам, потребление энергетиков может привести к ранним заболеваниям сердца и сосудов, сахарному диабету и другим осложнениям. Известны случаи госпитализации подростков с симптомами инсульта после распития данных напитков. Поэтому необходимо прекратить продажи и защитить детей от вредных привычек.

«Убеждён, что такие меры охладят пыл продавцов и заставят их более ответственно подходить к продаже энергетиков», — заключил собеседник RT.

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Напомним, ранее Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. При этом ещё в августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. 1 марта 2025 года он вступил в силу.

Борис Эльфанд
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