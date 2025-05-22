«Охладят пыл»: В Госдуме раскрыли смысл введения штрафов за продажу энергетиков детям

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов уверен, что принятый депутатами закон, который предусматривает высокие штрафы за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, поможет в борьбе с нарушителями, которые продолжают пичкать детей энергетиками.

«Мы видим, что одними лишь ограничениями дело не решить — необходимы строгие меры наказания. Поэтому мы вводим административную ответственность», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, потребление энергетиков может привести к ранним заболеваниям сердца и сосудов, сахарному диабету и другим осложнениям. Известны случаи госпитализации подростков с симптомами инсульта после распития данных напитков. Поэтому необходимо прекратить продажи и защитить детей от вредных привычек.

«Убеждён, что такие меры охладят пыл продавцов и заставят их более ответственно подходить к продаже энергетиков», — заключил собеседник RT.