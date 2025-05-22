Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
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Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Максимальный размер наказания составит 500 тысяч рублей, сообщили в нижней палате Федерального собрания
«В соответствии с законом штрафы за незаконную реализацию таких напитков несовершеннолетним составят для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Рассмотрением дел будут заниматься уполномоченные региональные органы исполнительной власти. Полицейские смогут рассматривать дела, если сами обнаружат признаки административных правонарушений.
Напомним, в августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. 1 марта 2025 года он вступил в силу. А в конце прошлого года в ГД внесли законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям.
Напомним, что законопроект был внесён группой депутатов ещё в декабре прошлого года и принят в первом чтении в марте. Напомним, в прошлом году энергетики запретили продавать детям младше 18 лет. Теперь в стране планируют ввести штрафы, а всё из-за того, что энергетики таят в себе серьёзную опасность для здоровья.