Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Максимальный размер наказания составит 500 тысяч рублей, сообщили в нижней палате Федерального собрания

«В соответствии с законом штрафы за незаконную реализацию таких напитков несовершеннолетним составят для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Рассмотрением дел будут заниматься уполномоченные региональные органы исполнительной власти. Полицейские смогут рассматривать дела, если сами обнаружат признаки административных правонарушений.