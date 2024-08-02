Совфед одобрил запрет продажи энергетиков детям

"Молодёжь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе", — говорится в сопроводительных материалах к закону.

Напомним, что закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетними был принят в третьем чтении в Государственной думе 31 июля. Как пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, по статистике каждый второй молодой человек пьёт энергетики, в то время как их вред доказан медицинскими специалистами. Употребление этих напитков повышает риски развития гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и прочих недугов.