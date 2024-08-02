Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 10:44

Совфед одобрил запрет продажи энергетиков детям

В Совете Федерации одобрили инициативу, запрещающую продавать энергетики детям. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закон начнёт действовать с 1 марта 2025 года.

"Молодёжь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе", — говорится в сопроводительных материалах к закону.

Закон о легализации майнинга криптовалют в России одобрил Совфед
Закон о легализации майнинга криптовалют в России одобрил Совфед

Напомним, что закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетними был принят в третьем чтении в Государственной думе 31 июля. Как пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, по статистике каждый второй молодой человек пьёт энергетики, в то время как их вред доказан медицинскими специалистами. Употребление этих напитков повышает риски развития гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и прочих недугов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров