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31 июля, 11:10

Госдума запретила продажу энергетиков детям и подросткам

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает продавать энергетики несовершеннолетним. Соответствующая информация опубликована на официальном портале нижней палаты парламента.

"Среди молодёжи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний", — указал председатель ГД Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Документ также закрепляет право субъектов РФ своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, которые используются в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Кроме того, российские регионы могут ограничить время и места продажи подобных напитков.

В России запретили маркировать знаком "халяль" энергетики
В России запретили маркировать знаком "халяль" энергетики

Ранее в России предложили в принципе запретить торговлю энергетиками в таре объёмом более полулитра. Пристрастие к таким напиткам повышает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и ряда других заболеваний.

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Shutterstock / FOTODOM / Kwangmoozaa

Дарья Нарыкова
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