Госдума запретила продажу энергетиков детям и подросткам

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает продавать энергетики несовершеннолетним. Соответствующая информация опубликована на официальном портале нижней палаты парламента.

"Среди молодёжи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний", — указал председатель ГД Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Документ также закрепляет право субъектов РФ своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, которые используются в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Кроме того, российские регионы могут ограничить время и места продажи подобных напитков.