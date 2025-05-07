PepsiCo может вернуться в Россию с новым напитком
Mash: PepsiCo подала заявку на регистрацию товарного знака — энергетика Rockstar
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Американская компания PepsiCo решила зарегистрировать в России товарный знак нового напитка. По данным телеграм-канала Mash, речь идёт об энергетике Rockstar.
PepsiCo подала заявку на регистрацию энергетика Rockstar. Фото © Telegram / Mash
Запрос в Роспатент на регистрацию логотипа был отправлен в апреле из центрального офиса компании в Северной Каролине. В 2022 году энергетик не попал на витрины магазинов из-за ухода PepsiCo с рынка РФ. Через год компания представила новую торговую марку Evervess-Cola. Она была создана для российского рынка.
Ранее компания Hyundai зарегистрировала в России ещё три товарных знака в Роспатенте. Товарные знаки с наименованиями Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50 были зарегистрированы по двенадцатому классу международной классификации товаров и услуг. В него входят автомобили, запчасти и аксессуары для них.