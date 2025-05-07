PepsiCo может вернуться в Россию с новым напитком

Американская компания PepsiCo решила зарегистрировать в России товарный знак нового напитка. По данным телеграм-канала Mash, речь идёт об энергетике Rockstar.

PepsiCo подала заявку на регистрацию энергетика Rockstar. Фото © Telegram / Mash

Запрос в Роспатент на регистрацию логотипа был отправлен в апреле из центрального офиса компании в Северной Каролине. В 2022 году энергетик не попал на витрины магазинов из-за ухода PepsiCo с рынка РФ. Через год компания представила новую торговую марку Evervess-Cola. Она была создана для российского рынка.