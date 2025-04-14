В России придумали новый способ борьбы с популяризацией энергетиков

Чтобы заявить об опасности энергетиков для здоровья, такую продукцию следует выставлять отдельно от безалкогольных напитков в магазинах. Об сказано в обращении на имя главы Минпромторга Антона Алиханова, которое направил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Копия документа появилась у RT.

Крупник отметил, что энергетические напитки крайне опасны для детского и подросткового организма, на что указывает множество проведённых исследований. Вместе с уже принятыми мерами будет логично и дальше ограничивать их свободный доступ.

По его словам, будет эффективно запретить рекламные ролики для энергетиков с участием детей и детских образов.

«Помимо этого, прошу вас оценить идею о сепарировании в торговых залах и розничных магазинах энергетиков от остальной номенклатуры безалкогольных напитков с целью подчёркивания её потенциальной опасности для здоровья», — сказано в тексте обращения.