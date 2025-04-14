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14 апреля, 06:38

В России придумали новый способ борьбы с популяризацией энергетиков

Депутат Крупник: Энергетики следует выставлять в магазинах отдельно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Чтобы заявить об опасности энергетиков для здоровья, такую продукцию следует выставлять отдельно от безалкогольных напитков в магазинах. Об сказано в обращении на имя главы Минпромторга Антона Алиханова, которое направил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Копия документа появилась у RT.

Крупник отметил, что энергетические напитки крайне опасны для детского и подросткового организма, на что указывает множество проведённых исследований. Вместе с уже принятыми мерами будет логично и дальше ограничивать их свободный доступ.

По его словам, будет эффективно запретить рекламные ролики для энергетиков с участием детей и детских образов.

«Помимо этого, прошу вас оценить идею о сепарировании в торговых залах и розничных магазинах энергетиков от остальной номенклатуры безалкогольных напитков с целью подчёркивания её потенциальной опасности для здоровья», — сказано в тексте обращения.

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Многие твердят об опасности энергетиков, не уточняя при этом, что же в них так губит ваше здоровье. Ранее врач рассказал о болезнях, которые может спровоцировать частое употребление энергетических напитков. К примеру, в них содержится кофеин, из-за которого повышается тревожность.

Владимир Озеров
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