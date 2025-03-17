Онищенко назвал единственный верный способ победить зависимость от энергетиков

Энергетики стали популярными напитками среди тех, кто хочет быстро взбодриться. Но их негативное влияние на организм слишком велико, отметил в разговоре с Life.ru Геннадий Онищенко, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН.

По мнению эксперта, если человек не может жить без энергетиков, это уже можно назвать проблемой. Онищенко пояснил, что энергетики бывают разные: существуют те, которые содержат алкоголь, а есть с психостимулирующими веществами.

В ограниченных количествах энергетики могут быть допустимы для людей, работающих в экстремальных условиях, например для спецподразделений, тушащих пожары или ликвидирующих последствия стихийных бедствий. В таких ситуациях требуется мобилизация всех жизненных сил. Но даже в этих случаях можно обойтись более лояльными средствами, такими как природные стимуляторы. Энергетики представляют собой опасный коктейль, влияющий на психику и метаболизм. Их массовое производство только усугубляет проблему. Геннадий Онищенко Первый эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Собеседник Life.ru отметил, что энергетики могут содержать вещества, вызывающие зависимость. Это необязательно тяжёлые наркотики, но их действие на организм схоже. Если у человека появилась зависимость, это уже плохо, указал эксперт. На бытовом уровне этот вопрос не решить, нужно обращаться за лечением в специализированные учреждения.

«Если бы меня спросили, как избавиться от зависимости, я бы сказал, что это возможно только с участием врача-нарколога. Главное — не подсаживаться на это изначально. У разных людей зависимость развивается по-разному: у кого-то через длительное время, у кого-то после нескольких приёмов. Это зависит от индивидуальных особенностей организма. Но, если зависимость уже появилась, самолечение и самоизоляция — неверный подход», — объяснил Онищенко.

По его словам, конечно, есть волевые люди, которые могут отказаться от вредных привычек. Но это скорее исключение. Даже у таких людей возникает дискомфорт, упадок настроения и другие последствия. Поэтому лучше не попадать в эту западню.

Нужно довести до конца борьбу с производством этих напитков. Пока мы разглагольствуем, наркобизнес и алкогольный бизнес активно занимаются пропагандой, стирая границы. Людям кажется, что выпить энергетик — это ничего страшного: настроение поднялось, и всё. Но есть множество других, естественных способов повысить настроение и эффективность, сохранив здоровье. Давайте запретим энергетики. Они нам не нужны. Геннадий Онищенко Первый эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

В первую декаду марта продажи энергетиков в России в натуральном выражении выросли на 6% год к году. Это объясняется постоянным увеличением доли потребителей продукции, говорят эксперты. Вступивший с 1 марта запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним пока не оказывает существенного эффекта на ситуацию.