Более 30 стран примут участие в X конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде

Со 2 по 8 июня в Нижнем Новгороде пройдёт юбилейная X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Мероприятие подтверждает свой международный статус, собрав делегатов и компании из более чем 30 стран, включая Китай, Индию, Белоруссию, Сербию, Кубу, ОАЭ, Аргентину. Также на полях ЦИПР впервые пройдёт Глобальный цифровой форум для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнёрств.

Конференция, затрагивающая такие актуальные темы, как импортозамещение, экспортный потенциал и трансграничные коммуникации, играет ключевую роль в интеграции с дружественными странами многополярного мира. Деловая программа включает сессии с ШОС и ЮНИДО, где обсудят применение цифровых технологий в промышленности, развитие глобальных цепочек поставок и ускорение промышленного потенциала развивающихся регионов.

На выставке представят инновационные решения. Китай продемонстрирует разработки в сфере СХД, мощных вычислений, 5G, ИИ и цифровых двойников. Индия покажет программные сервисы для анализа патентной информации. Республика Беларусь представит продукты для социальной, энергетической сфер, а также ERP/PLM-системы. Куба привезёт десять новинок для бизнеса, e-commerce, автоматизации, авиабезопасности. Сооснователь ЦИПР Ольга Пивень отмечает растущий интерес стран Глобального Юга и БРИКС, подчёркивая роль конференции как экспортного коридора.

«ЦИПР увеличивает международное присутствие с каждым годом. В 2025 году Нижний встречает делегации более чем из 30 стран мира! С нетерпением ждём гостей! Мы активно работаем над выстраиванием зарубежных связей правительства и нижегородских айтишников. Так, в рамках ЦИПРа наши ИТ-компании, которые обучались по акселерационной программе Sunrise Accelerator, представят свои проекты иностранным коллегам. Кроме того, усиливаем образовательную повестку – на ЦИПРе пройдёт награждение победителей международной ИТ-олимпиады, которую мы организовали совместно с Республикой Куба», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.