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28 мая, 13:43

«Путин и матрёшка»: Российские сувениры впечатлили бразильских мэров и их жён

Муниципальные служащие из России подарили мэрам Бразилии футболки с Путиным

Обложка © Предоставлено Life.ru

Обложка © Предоставлено Life.ru

Российская делегация муниципальных служащих подарила мэрам Бразилии футболки с изображением президента РФ Владимира Путина, а их супругам — традиционные русские матрёшки. Участники Генеральной ассамблеи Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ отмечают, что эти сувениры произвели сильное впечатление на бразильцев. Тренд на русскую культуру набирает популярность в Латинской Америке.

На фото сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева рядом с мэром города Марики Вашингтоном Куакуа. По лицу градоначальника видно, что футболка «зашла»

Мэры стран БРИКС+ передали Путину послание в Кремль
Мэры стран БРИКС+ передали Путину послание в Кремль

Ранее Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии. Лула да Силва поделился с главой РФ своими впечатлениями о визите в Китай, где было принято Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров.

Анастасия Никонорова
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