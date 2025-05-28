«Путин и матрёшка»: Российские сувениры впечатлили бразильских мэров и их жён
Муниципальные служащие из России подарили мэрам Бразилии футболки с Путиным
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Российская делегация муниципальных служащих подарила мэрам Бразилии футболки с изображением президента РФ Владимира Путина, а их супругам — традиционные русские матрёшки. Участники Генеральной ассамблеи Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ отмечают, что эти сувениры произвели сильное впечатление на бразильцев. Тренд на русскую культуру набирает популярность в Латинской Америке.
На фото сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева рядом с мэром города Марики Вашингтоном Куакуа. По лицу градоначальника видно, что футболка «зашла»
Ранее Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии. Лула да Силва поделился с главой РФ своими впечатлениями о визите в Китай, где было принято Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров.