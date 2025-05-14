Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 18:23

Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии во время его остановки в Москве

Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с президентом Бразилии да Силвой

Владимир Путин и Лула да Силва в Кремле. Фото © Life.ru

Владимир Путин и Лула да Силва в Кремле. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой во время технической остановки его спецрейса в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что да Силва поделился с Путиным своими впечатлениями о визите в Китай, где было принято Совместное заявление в поддержку инициативы президента РФ о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Бразильский президент намерен содействовать успеху этого диалога. Путин поблагодарил южноамериканского коллегу за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта.

Да Силва в свою очередь выразил благодарность Путину за тёплый приём в Москве на торжествах по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества России и Бразилии, которое получило импульс после переговоров 9 мая.

Лула да Силва предложил себя в качестве посредника на переговорах по Украине
Лула да Силва предложил себя в качестве посредника на переговорах по Украине

Напомним, да Силва посетил Москву, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С 10 по 14 мая он находился с визитом в Китае. СМИ сообщали, что бразильский президент планировал встретиться с Владимиром Путиным на обратном пути, чтобы передать просьбу Киева о переговорах. В Кремле обещали сообщить о встрече, если таковая будет согласована. Позже в Посольстве Бразилии проинформировали, что личной встречи не было.

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Лула да Силва
  • Бразилия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar