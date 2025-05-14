Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии во время его остановки в Москве

Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой во время технической остановки его спецрейса в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что да Силва поделился с Путиным своими впечатлениями о визите в Китай, где было принято Совместное заявление в поддержку инициативы президента РФ о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Бразильский президент намерен содействовать успеху этого диалога. Путин поблагодарил южноамериканского коллегу за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта.