Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии во время его остановки в Москве
Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с президентом Бразилии да Силвой
Владимир Путин и Лула да Силва в Кремле. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой во время технической остановки его спецрейса в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что да Силва поделился с Путиным своими впечатлениями о визите в Китай, где было принято Совместное заявление в поддержку инициативы президента РФ о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Бразильский президент намерен содействовать успеху этого диалога. Путин поблагодарил южноамериканского коллегу за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта.
Да Силва в свою очередь выразил благодарность Путину за тёплый приём в Москве на торжествах по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества России и Бразилии, которое получило импульс после переговоров 9 мая.
Напомним, да Силва посетил Москву, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С 10 по 14 мая он находился с визитом в Китае. СМИ сообщали, что бразильский президент планировал встретиться с Владимиром Путиным на обратном пути, чтобы передать просьбу Киева о переговорах. В Кремле обещали сообщить о встрече, если таковая будет согласована. Позже в Посольстве Бразилии проинформировали, что личной встречи не было.