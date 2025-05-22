На торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле глава Казани Ильсур Метшин сообщил, что президент России Владимир Путин пользуется значительной поддержкой в мире. Получив из рук главы государства орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, Метшин передал слова солидарности и добрые пожелания от своих зарубежных коллег.

Речь идёт о градоначальниках, входящих в Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Эта организация, созданная при активном содействии Министерства иностранных дел, объединяет сотни городских образований и муниципалитетов, активно работающих на благо своих жителей.