Мэры стран БРИКС+ передали Путину послание в Кремль
Мэр Казани Метшин передал Путину слова солидарности от градоначальников БРИКС+
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На торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле глава Казани Ильсур Метшин сообщил, что президент России Владимир Путин пользуется значительной поддержкой в мире. Получив из рук главы государства орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, Метшин передал слова солидарности и добрые пожелания от своих зарубежных коллег.
Речь идёт о градоначальниках, входящих в Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Эта организация, созданная при активном содействии Министерства иностранных дел, объединяет сотни городских образований и муниципалитетов, активно работающих на благо своих жителей.
Метшин с благоговением донёс до российского лидера послание, в котором иностранные мэры выражают надежду и мощную поддержку усилий российского лидера по формированию более справедливого многополярного мироустройства и достижению долгосрочного, прочного мира на планете.
Ранее в Кремле, в Екатерининском зале, началась церемония вручения высших государственных наград, участие в которой принял президент Владимир Путин. Там звания Героя России удостоилась военный медик Болилая, которая закрыла своим телом солдата от осколков. Кроме того, глава МИД РФ Лавров был награждён орденом св. Апостола Андрея Первозванного.