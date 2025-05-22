Путин пообщался с награждёнными в Кремле и поднял тост за их здоровье

Президент России Владимир Путин пообщался с участниками церемонии награждения в Кремле и поднял тост. Life.ru публикует видео с торжественного мероприятия.

Владимир Путин и участники церемонии награждения в Кремле. Видео © Life.ru

Напомним, одним из награждённых стал глава МИД РФ Сергей Лавров. Владимир Путин вручил ему высшую государственную награду России — орден святого Апостола Андрея Первозванного. Life.ru публиковал кадры церемонии, которая проходила в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.