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22 мая, 13:21

Путин пообщался с награждёнными в Кремле и поднял тост за их здоровье

Президент России Владимир Путин пообщался с участниками церемонии награждения в Кремле и поднял тост. Life.ru публикует видео с торжественного мероприятия.

Владимир Путин и участники церемонии награждения в Кремле. Видео © Life.ru

Напомним, одним из награждённых стал глава МИД РФ Сергей Лавров. Владимир Путин вручил ему высшую государственную награду России — орден святого Апостола Андрея Первозванного. Life.ru публиковал кадры церемонии, которая проходила в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

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Обложка © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юрий Лысенко
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