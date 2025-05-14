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Регион
14 мая, 10:54

Глава Нижегородской области заявил о готовности принять учёных, от которых отказался Трамп

Никитин пригласил в Нижний Новгород экспертов по ЭКО, которых уволили в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил Life.ru, что пригласил американских специалистов по вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ), включая ЭКО, на работу в регион. Это предложение последовало после появления информации о массовых сокращениях в США, которые коснулись экспертов в данной сфере.

На фоне отказа США от учёных и исследователей в области ЭКО мы приглашаем американских специалистов в Нижегородскую область. Нам такие люди нужны, поскольку активно занимаемся вопросами демографии и даже создали отдельную структуру — Институт демографического развития. Готовы принять американских экспертов у себя и вместе с агентством «ОКА» обеспечить им переезд.

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области

На фоне отказа США от учёных и исследователей в области ЭКО мы приглашаем американских специалистов в Нижегородскую область. Нам такие люди нужны, поскольку активно занимаемся вопросами демографии и даже создали отдельную структуру — Институт демографического развития. Готовы принять американских экспертов у себя и вместе с агентством «ОКА» обеспечить им переезд.
На фоне отказа США от учёных и исследователей в области ЭКО мы приглашаем американских специалистов в Нижегородскую область. Нам такие люди нужны, поскольку активно занимаемся вопросами демографии и даже создали отдельную структуру — Институт демографического развития. Готовы принять американских экспертов у себя и вместе с агентством «ОКА» обеспечить им переезд.

Губернатор отметил, что опыт зарубежных учёных пойдёт на пользу региону. Со стороны властей иностранным специалистам будет предоставлено место работы и предложены программы адаптации, добавил Никитин.

«Мы заинтересованы в увеличении штата профессионалов, которые помогут нам быстрее и эффективнее решать вопросы людей, желающих стать родителями. И, конечно, в ответ будем оказывать приехавшим к нам специалистам поддержку», — подчеркнул он.

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Ольга Сливченко
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