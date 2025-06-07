В России ввели штрафы до полумиллиона рублей за продажу энергетиков детям

Новый закон предусматривает штрафы за продажу энергетических и других безалкогольных тонизирующих напитков лицам, не достигшим 18 лет. Размер штрафа для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.