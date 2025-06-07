В России ввели штрафы до полумиллиона рублей за продажу энергетиков детям
Путин подписал указ о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Новый закон предусматривает штрафы за продажу энергетических и других безалкогольных тонизирующих напитков лицам, не достигшим 18 лет. Размер штрафа для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
Ранее детский омбудсмен из Татарстана Ирина Волынец предупредила о вреде постоянного употребления газировки для здоровья юных граждан. Она отметила, что сильногазированные безалкогольные напитки могут вызывать различные заболевания у детей и подростков, и призвала ввести законодательный запрет на их продажу несовершеннолетним.