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7 июня, 09:48

В России ввели штрафы до полумиллиона рублей за продажу энергетиков детям

Путин подписал указ о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Новый закон предусматривает штрафы за продажу энергетических и других безалкогольных тонизирующих напитков лицам, не достигшим 18 лет. Размер штрафа для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

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Ранее детский омбудсмен из Татарстана Ирина Волынец предупредила о вреде постоянного употребления газировки для здоровья юных граждан. Она отметила, что сильногазированные безалкогольные напитки могут вызывать различные заболевания у детей и подростков, и призвала ввести законодательный запрет на их продажу несовершеннолетним.

Ольга Сливченко
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