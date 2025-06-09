Пищевое отравление в жару: Life.ru узнал, как уберечься и что делать при первых симптомах

Тёплая погода — не только время для пикников и шашлыков, но и период повышенного риска пищевых отравлений. Высокие температуры создают идеальные условия для размножения бактерий, а неправильное хранение продуктов может превратить даже свежие блюда в источник опасности. Как распознать отравление, чем помочь пострадавшему и, главное, как избежать неприятных последствий, Life.ru узнал у врача-инфекциониста АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимира Неронова.

В жару продукты портятся гораздо быстрее. Бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка и стафилококк, активно размножаются при температуре выше +20°C. Владимир Неронов Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н.

Особенно опасны: мясо и птица (если они недостаточно прожарены или долго лежали без холодильника); рыба и морепродукты (при неправильном хранении в них быстро накапливаются токсины); молочные продукты (творог, сметана, йогурты быстро скисают); яйца (сырые или с треснувшей скорлупой могут быть источником сальмонеллеза); овощи и фрукты (если их плохо помыли, на поверхности остаются бактерии и пестициды).

Даже безобидный на первый взгляд салат с майонезом, оставленный на солнце всего на пару часов, может стать причиной тяжелого отравления. Симптомы обычно появляются через 2–6 часов после употребления некачественной пищи, но иногда интоксикация развивается стремительно — уже через 30–60 минут.

Основные признаки: тошнота, многократная рвота, диарея (может быть очень частой и водянистой), спазмы и боли в животе, слабость, головокружение, повышение температуры (обычно до 37,5–38,5°C), озноб и потливость.

«В тяжелых случаях возможны спутанность сознания, снижение давления, судороги — это сигналы, что нужно срочно вызывать скорую», — предупреждает эксперт.

Первая помощь. Что делать до приезда врача? 1. Промыть желудок Дать выпить 1–1,5 л тёплой кипяченой воды (можно слабый раствор марганцовки или соды). Вызвать рвоту, надавив на корень языка. Повторять, пока выходящая вода не станет чистой. Важно! Нельзя промывать желудок детям до 2 лет, людям без сознания и при сердечных заболеваниях.

2. Принять сорбенты Активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса), Энтеросгель, Полисорб или Смекту — они помогут вывести токсины. 3. Предотвратить обезвоживание При рвоте и диарее организм теряет жидкость. Нужно пить маленькими глотками: регидрон (или раствор: 1 л воды + 1 ч. л. соли + 2 ст. л. сахара); некрепкий чай без сахара; минеральную воду без газа.