Девушка съела торт от «тайного воздыхателя» и умерла от отравления мышьяком

В Бразилии 17-летняя девушка скончалась после того, как съела торт, присланный ей неизвестным поклонником. Как сообщает CNN Brazil, курьер доставил Ане Луизе де Оливейра Невес кондитерское изделие с интригующей запиской «Угощение для самой красивой девушки, которую я когда-либо видел». Вскоре после того, как Невес попробовала десерт, у неё начались острые симптомы отравления — рвота и диарея.

Несмотря на то, что отец экстренно доставил пострадавшую в больницу, где ей был поставлен диагноз «пищевое отравление» и оказана необходимая помощь, на следующий день состояние девушки ухудшилось, и она потеряла сознание. По дороге в госпиталь у Аны Луизы остановилось сердце. Врачи склоняются к версии, что смертельным оказался именно тот самый торт от тайного отправителя.

Полицейское расследование быстро выявило неожиданного виновника: торт, из-за которого умерла юная жительница Бразилии, был отправлен не анонимным поклонником, а 17-летней подругой Невес. Девушка призналась, что отравила угощение мышьяком из-за зависти к красоте заклятой подружки.

Цинично, но в ночь, когда Невес страдала от симптомов отравления, подруга оставалась у неё дома, притворяясь, что ничего не понимает. На допросе открылась ещё более мрачная правда — дело в том, что Невес оказалась второй жертвой. Ранее преступница уже покушалась на жизнь другой девушки, обвинив ту в похищении двух парней. К счастью, первой пострадавшей от рук отравительницы удалось выжить.

Теперь виновная находится в исправительном учреждении для несовершеннолетних.