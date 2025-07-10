Арбузы в лидерах: Life.ru назвал топ-10 продуктов, которыми россияне чаще всего травятся в жару

Летний зной оказывает большое влияние на всю окружающую среду, заставляя с опаской смотреть на некоторые продукты. К примеру, постоявший под солнцем молочный продукт может стать причиной сильного отравления. Как не отравиться летом из-за собственной неосведомлённости, рассказала Life.ru врач скорой медицинской помощи, директор компании «Русхелп» Анна Вевер.

Фрукты и овощи едва ли не самая частая причина отравлений, когда они подпорчены или плохо помыты, отметила врач.

«Поэтому главное правило — овощи, ягоды, зелень, фрукты (даже апельсины, мандарины, бананы) следует тщательно мыть дважды. Отдельно от арбузов и дынь, которые спеют на земле и продаются вдоль пыльных дорог», — подчеркнула специалист.

С её слов, молочные продукты, мясо, салаты, заправленные майонезом, в летнее время следует хранить только в холодильнике. В жаркие дни за сроком годности молочных продуктов стоит следить с особой тщательностью, а мясо употреблять в ограниченных количествах. К рискованным продуктам в летний период следует отнести и яйца, поскольку в них может таиться коварная сальмонелла.

Отравление рыбой и морепродуктами в летний период не только одно из самых распространённых отравлений, но это ещё и реальная опасность для жизни. Самыми коварными в плане отравления считаются морепродукты, которые употребляют в сыром или полусыром виде. Ещё одна причина классического летнего отравления — грибы. Анна Вевер Врач

Особо важно отметить, что источником многих инфекций являются мухи. Поэтому нельзя допускать, чтобы они садились на еду, желательно, чтобы в квартире или в доме их не было вообще, отметила Вевер.