Сладость без потерь: Эксперт дала советы по сбору ягод летом

В середине лета в подмосковных садах созревают разные ягоды: клубника, малина, смородина и черника. Люди собирают их по мере созревания, чтобы насладиться вкусом свежих плодов или сделать заготовки — варенье, джемы, компоты или желе. В беседе с Life.ru доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько дала советы по сбору ягод летом.

Для того, чтобы сохранить ягоды со своих грядок, необходимо собирать их с утра, когда высохнет роса: после полудня или днём в пасмурную сухую погоду. Это удобно — меньше риск получить солнечный удар, реже донимают слепни и прочие насекомые. Елена Слынько Доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

Эксперт не рекомендует использовать для сбора урожая целлофановые пакеты. В пакете ягоды задыхаются, что может привести к порче. Герметичная упаковка не пропускает воздух, и внутри пакета скапливается конденсат (влага).

Специалист советует собирать ягоды в лукошки, вёдра, ящики, широкие бидоны или кувшины, чтобы они сохранили первоначальный вид и не смялись. Поражённые ягоды необходимо выбросить, а мятые — собрать в отдельную тару и съесть их в день сбора. Для хранения лучше отбирать только плотные ягоды, иначе высок риск испортить собранный урожай.

«Ягоды нужно собирать аккуратно, без использования механических приспособлений: гребёнок и совков. Эти приспособления травмируют растения, и на следующий год ягод будет гораздо меньше. Собранные ягоды сразу же помещайте в тёмное прохладное место. При переноске прикрывайте ягоды от солнца», — заключает собеседница Life.ru.