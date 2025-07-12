Не враги фигуре, а помощники: Нутрициолог опроверг 6 популярных заблуждений о фруктах и ягодах

Фрукты и ягоды считаются символом здоровья, но даже они становятся объектом мифов. В Сети пишут, что от фруктозы толстеют, ягоды вредят кишечнику, а при диабете их и вовсе нельзя. В беседе с Life.ru нутрициолог и тренер DDX Fitness Артём Опальницкий развеял мифы о вреде фруктов и ягод.

Миф 1. Фрукты и ягоды вредны из-за сахара (фруктозы) Фрукты действительно содержат натуральный сахар — фруктозу, но в составе цельных плодов он не опасен. Клетчатка замедляет его усвоение, а в придачу — витамины и антиоксиданты, поделился эксперт.

«Фруктоза во фруктах — не то же самое, что добавленный сахар. Она полезна в комплексе с клетчаткой. Рекомендуется 3–5 порций фруктов в день», — советует специалист.

Миф 2. Фрукты можно есть только утром Научных доказательств этому нет. Время приёма пищи не влияет на вес, если не превышать суточную норму калорий. Фрукты легко перевариваются и не мешают сну. Организм не смотрит на часы — важен общий баланс питания.

Миф 3. Фрукты способствуют набору веса Считается, что сахар и калории из фруктов могут мешать похудению. Но на практике их калорийность крайне низкая: яблоко — 50 ккал на 100 г, черника — 40–50 ккал, арбуз — около 30 ккал. Фрукты на 80–90% состоят из воды. Набрать весь от них почти невозможно. Профицит калорий — вот настоящая причина, делится собеседник Life.ru.

Миф 4. Фрукты провоцируют синдром раздражённого кишечника (СРК) У людей с СРК действительно может возникнуть дискомфорт при употреблении некоторых фруктов с высоким содержанием FODMAP — ферментируемых углеводов. Но это не означает, что фрукты в целом вредны. Если у вас есть СРК, стоит понаблюдать за реакцией организма. Ведите пищевой дневник или проконсультируйтесь с диетологом и гастроэнтерологом, уточнил Опальницкий.

Миф 5. Фрукты нельзя есть при диабете Некоторые фрукты (арбуз, банан) вызывают скачки сахара. Но есть безопасные варианты: яблоки, ягоды, киви, цитрусовые. Их можно включать в рацион при диабете, особенно в умеренных количествах и в сочетании с белками или жирами — например, с йогуртом.

Миф 6. Сушёные фрукты и ягоды бесполезны Сухофрукты сохраняют большинство витаминов, но более калорийны из-за отсутствия воды. А сушёные ягоды — отличный перекус, особенно в дороге, но нужно соблюдать меру.

«Фрукты и ягоды — важная часть здорового рациона. Они насыщают витаминами и нормализуют пищеварение. Фрукты — это не враг фигуре, а помощник в здоровье. Наслаждайтесь ими с умом и удовольствием», — заключает нутрициолог.