Лето в бокале: 12 коктейлей, которые спасут от жары и поднимут настроение Подборка самых вкусных освежающих летних коктейлей. Как сделать простой освежающий коктейль в домашних условиях. Рецепты с фото, ингредиенты, состав. Читайте подробнее на Life.ru. 11 июля, 10:11 В летнюю жару лучше всего освежают натуральные коктейли. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Marian Weyo, Halay Alex, Wirestock Creators

Когда столбик термометра неумолимо ползёт вверх, хочется только одного — освежиться. И лучшее средство для этого — вкусный и натуральный холодный коктейль. Мы собрали 12 коктейлей, которые не только спасают от жары, но и одним глотком возвращают хорошее настроение. Будь то пикник, встреча с друзьями или вечер для себя — здесь вы найдёте напиток на любой случай.

Бамбл-кофе

Это идеальный вариант для тех, кто не может выбрать между цитрусовой свежестью и бодрящим кофе. Напиток отлично охлаждает и удивляет необычным сочетанием вкусов.

Бамбл-кофе — освежающий напиток для поклонников эспрессо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dina Photo Stories

Ингредиенты:

апельсиновый сок — 100 мл

эспрессо — 1 порция (около 30–40 мл)

лёд — 4–5 кубиков

по желанию — немного ванильного сиропа

Наполните высокий прозрачный стакан кубиками льда и налейте сверху апельсиновый сок. При желании добавьте немного ванильного сиропа.

Осторожно влейте свежесваренный эспрессо тонкой струйкой по стенке стакана или по ложке — чтобы напитки не смешались.

Подавайте сразу, не перемешивая: пусть слои радуют глаз. Перед первым глотком можно аккуратно размешать коктейль.

Огуречный лимонад

Это лёгкий, освежающий и удивительно тонизирующий напиток. Идеален для жаркого дня и отлично сочетается с лёгкими закусками.

Ингредиенты:

свежий огурец — 1 шт.

лимон — 1 шт.

мёд или сахар — по вкусу

вода — 300 мл (можно газированную)

лёд — по желанию

Нарежьте огурец кружочками или полукружиями, выжмите сок из лимона. Если хочется более насыщенного вкуса, можно немного натереть огурец на тёрке.

В графине или банке смешайте лимонный сок, огуречные кусочки, мёд (или сахар) и воду. Хорошо размешайте до растворения мёда.

Добавьте лёд и дайте настояться в холодильнике 10–15 минут. Подавайте охлаждённым, можно украсить мятой.

Коктейль «Нью-Йорк»

Безалкогольный коктейль «Нью-Йорк» — яркий, насыщенный напиток с лёгкой кислинкой и фруктовой свежестью. Подходит для летних вечеринок и пикников.

Ингредиенты:

гранатовый сок — 50 мл

апельсиновый сок — 100 мл

лимонный сок — 10 мл

сахарный сироп — 10 мл

лёд — по вкусу

В шейкере или банке смешайте гранатовый, апельсиновый и лимонный соки. Добавьте сахарный сироп и несколько кубиков льда.

Хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты соединились и напиток немного охладился.

Перелейте в охлаждённый бокал и украсьте долькой апельсина или вишней. Подавайте сразу.

Безалкогольный «Санрайз»

Это эффектный коктейль с плавным переходом цветов, напоминающим летний рассвет. Вкус — мягкий, сладкий и фруктовый, идеально подходит для жары.

Санрайз — популярный безалкогольный коктейль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Ингредиенты:

апельсиновый сок — 150 мл

гренадин (гранатовый сироп) — 15 мл

лёд — по вкусу

Наполните высокий стакан кубиками льда и влейте апельсиновый сок.

Осторожно добавьте гренадин: лейте тонкой струйкой по стенке стакана или по ложке, чтобы сироп осел на дно и создал градиент.

Не перемешивайте. Подавайте сразу, украсив коктейль долькой апельсина или вишней.

Холодный чай с мятой, клубникой и манго

Это ароматный и бодрящий напиток с яркими фруктовыми нотами. Отличный способ охладиться и зарядиться вкусом лета.

Ингредиенты:

зелёный чай — 300 мл

клубника — 4–5 ягод

манго — ½ плода

мята — несколько листиков

мёд или сахар — по вкусу

лёд по желанию

Заварите зелёный чай, остудите до комнатной температуры. Добавьте мёд или сахар по вкусу и хорошо размешайте.

Нарежьте клубнику и манго небольшими кусочками. Положите их в графин или банку вместе с листьями мяты.

Залейте всё остывшим чаем, добавьте лёд и дайте настояться в холодильнике 15–20 минут. Подавайте охлаждённым.

Напиток из замороженной чёрной смородины

Насыщенный, яркий, кисло-сладкий, полезный и очень освежающий. Идеально подходит для тех, кто любит яркий вкус и море витаминов в одном стакане.

Ингредиенты:

замороженная чёрная смородина — 100 г

мёд или сахар — по вкусу

вода или газированная вода — 200 мл

лимонный сок — 1 ст. ложка

лёд — по желанию

В блендере смешайте замороженную смородину, лимонный сок и мёд (или сахар). Взбейте до однородной массы.

Добавьте воду и снова взбейте, чтобы всё перемешалось.

Перелейте в стакан, при желании добавьте лёд. Подавайте сразу, украсив мятой или несколькими ягодами.

Безалкогольная пинаколада

Безалкогольная пинаколада — сливочно-фруктовый коктейль с тропическим вкусом ананаса и кокоса.

Безалкогольная пинаколада — давно полюбившийся летний рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JuliaLavleis

Ингредиенты:

ананасовый сок — 100 мл

кокосовое молоко или сливки — 50 мл

кусочки ананаса (свежие или консервированные) — 2–3 шт.

лёд по вкусу

В блендере соедините ананасовый сок, кокосовое молоко и кусочки ананаса.

Добавьте лёд и хорошо взбейте до однородной, слегка пышной консистенции.

Перелейте в высокий стакан и украсьте вишней или листиком мяты. Подавайте сразу. Бонус: пинаколада эффектно смотрится со взбитыми сливками.

Клубничный мохито

Это яркая и ароматная вариация классического кубинского коктейля. Клубника придаёт напитку сладость и насыщенный вкус, а мята и лайм сохраняют традиционный вкус мохито.

Ингредиенты:

клубника — 3–4 крупные ягоды

лайм — ½ шт.

мята — 5–6 листиков

газированная вода — 150 мл

сахар или сахарный сироп — по вкусу

лёд — по желанию

Нарежьте клубнику и лайм, положите их в стакан вместе с мятой. Добавьте сахар и аккуратно разомните всё пестиком или ложкой, чтобы выделился сок.

Наполните стакан льдом и влейте газированную воду.

Осторожно перемешайте коктейль и украсьте мятой или долькой лайма. Подавайте сразу.

Безалкогольная сангрия в графине

Освежает, утоляет жажду и красиво смотрится на любом летнем столе.

Ингредиенты:

апельсин — 1 шт.

половина лимона

яблоко — 1 шт.

виноград — небольшая гроздь

сок виноградный или гранатовый — 400 мл

газированная вода — 200 мл

корица — 1 палочка

лёд — по вкусу

Нарежьте апельсин, лимон и яблоко тонкими дольками. Виноград можно оставить целым или разрезать пополам.

Сложите фрукты в графин, добавьте палочку корицы и залейте виноградным или гранатовым соком.

Перед подачей добавьте газированную воду и лёд, перемешайте и дайте настояться 10–15 минут в холодильнике. Подавайте охлаждённой.

Безалкогольный беллини

Нежный и игристый коктейль на основе персиков, идеально подходящий для летнего дня или вечеринки на природе. Лёгкая сладость и шипучесть создают атмосферу праздника без капли алкоголя.

Беллини — освежающий напиток на основе персика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / etorres

Ингредиенты:

спелый персик — 1 шт.

сахар или сироп — по вкусу

газированная вода или безалкогольное игристое — 150 мл

лёд — по желанию

Очистите персик от кожуры и косточки, измельчите в блендере до пюреобразного состояния. Добавьте немного сахара или сиропа по вкусу.

Выложите персиковое пюре в охлаждённый бокал.

Аккуратно влейте газированную воду или безалкогольное игристое, перемешайте и подавайте сразу. Можно украсить долькой персика.

Яблочный шорли

Яблочный шорли — лёгкий и освежающий напиток родом из Германии, где его традиционно готовят в жару. Это простой, но очень бодрящий коктейль на основе яблочного сока и газированной воды.

Ингредиенты:

яблочный сок — 150 мл

газированная вода — 100 мл

лимон — 2 кружочка

имбирь свежий — 2 тонких слайса

яблоко — ½ шт.

мята — 4–5 листиков

мёд или сироп — по вкусу

лёд — по желанию

Нарежьте яблоко тонкими дольками, лимон — кружочками, имбирь — слайсами. Положите всё в графин или большой стакан.

Добавьте мяту, мёд или сироп по вкусу и слегка разомните ложкой или пестиком, чтобы фрукты пустили сок.

Влейте яблочный сок и газированную воду. Перемешайте, добавьте лёд и дайте напитку настояться 5–10 минут. Подавайте охлаждённым, украсив долькой яблока или веточкой мяты.

Домашний лимонад на травах

Домашний лимонад на травах — ароматный и натуральный напиток, в котором сочетаются кислинка цитрусовых и свежесть зелени.

Ингредиенты:

лимон — 2 шт.

лайм — 1 шт.

мята — 5–6 веточек

базилик — 3–4 веточки (лучше фиолетовый)

розмарин — 1 небольшая веточка

мёд или сахар — по вкусу

вода — 700 мл (можно часть заменить газированной)

лёд — по желанию

Нарежьте лимоны и лайм кружочками, удалите косточки. Слегка разомните их с мёдом (или сахаром) в большой банке или графине, чтобы выделился сок.

Добавьте мяту, базилик и розмарин. Легко разотрите их ложкой, чтобы травы раскрыли аромат.

Залейте смесь холодной водой, перемешайте, добавьте лёд и оставьте на 15–20 минут в холодильнике. Подавайте охлаждённым, процедив или прямо с кусочками фруктов и трав.

Самые популярные освежающие коктейли

В лидерах — мохито. Классический или с добавками вроде клубники, огурца или маракуйи. Мята, лайм, немного сахара и газировка — вот и всё, что понадобится для того, чтобы мгновенно охладиться.

Уже классический безалкогольный мохито. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sotheara

Второй по популярности — лимонад. Домашний, с травами, цитрусами, ягодами или огурцом — он может быть как максимально простым, так и сложным по вкусу. Главное — натуральные ингредиенты и много льда.

Фруктовые шейки и смузи тоже не сдают позиции. Клубника, банан, манго, йогурт или кокосовое молоко — и получается густой, насыщенный, но при этом освежающий напиток, который заменяет и перекус, и десерт.

Любители необычного вкуса выбирают айс-латте или бамбл-кофе. Это не только бодрит, но и дарит новые впечатления от привычного напитка.

Авторы Анна Розанова