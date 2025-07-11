Лето в бокале: 12 коктейлей, которые спасут от жары и поднимут настроение
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Когда столбик термометра неумолимо ползёт вверх, хочется только одного — освежиться. И лучшее средство для этого — вкусный и натуральный холодный коктейль. Мы собрали 12 коктейлей, которые не только спасают от жары, но и одним глотком возвращают хорошее настроение. Будь то пикник, встреча с друзьями или вечер для себя — здесь вы найдёте напиток на любой случай.
Бамбл-кофе
Это идеальный вариант для тех, кто не может выбрать между цитрусовой свежестью и бодрящим кофе. Напиток отлично охлаждает и удивляет необычным сочетанием вкусов.
Бамбл-кофе — освежающий напиток для поклонников эспрессо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dina Photo Stories
Ингредиенты:
- апельсиновый сок — 100 мл
- эспрессо — 1 порция (около 30–40 мл)
- лёд — 4–5 кубиков
- по желанию — немного ванильного сиропа
- Наполните высокий прозрачный стакан кубиками льда и налейте сверху апельсиновый сок. При желании добавьте немного ванильного сиропа.
- Осторожно влейте свежесваренный эспрессо тонкой струйкой по стенке стакана или по ложке — чтобы напитки не смешались.
- Подавайте сразу, не перемешивая: пусть слои радуют глаз. Перед первым глотком можно аккуратно размешать коктейль.
Огуречный лимонад
Это лёгкий, освежающий и удивительно тонизирующий напиток. Идеален для жаркого дня и отлично сочетается с лёгкими закусками.
Ингредиенты:
- свежий огурец — 1 шт.
- лимон — 1 шт.
- мёд или сахар — по вкусу
- вода — 300 мл (можно газированную)
- лёд — по желанию
- Нарежьте огурец кружочками или полукружиями, выжмите сок из лимона. Если хочется более насыщенного вкуса, можно немного натереть огурец на тёрке.
- В графине или банке смешайте лимонный сок, огуречные кусочки, мёд (или сахар) и воду. Хорошо размешайте до растворения мёда.
- Добавьте лёд и дайте настояться в холодильнике 10–15 минут. Подавайте охлаждённым, можно украсить мятой.
Коктейль «Нью-Йорк»
Безалкогольный коктейль «Нью-Йорк» — яркий, насыщенный напиток с лёгкой кислинкой и фруктовой свежестью. Подходит для летних вечеринок и пикников.
Ингредиенты:
- гранатовый сок — 50 мл
- апельсиновый сок — 100 мл
- лимонный сок — 10 мл
- сахарный сироп — 10 мл
- лёд — по вкусу
- В шейкере или банке смешайте гранатовый, апельсиновый и лимонный соки. Добавьте сахарный сироп и несколько кубиков льда.
- Хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты соединились и напиток немного охладился.
- Перелейте в охлаждённый бокал и украсьте долькой апельсина или вишней. Подавайте сразу.
Безалкогольный «Санрайз»
Это эффектный коктейль с плавным переходом цветов, напоминающим летний рассвет. Вкус — мягкий, сладкий и фруктовый, идеально подходит для жары.
Санрайз — популярный безалкогольный коктейль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Ингредиенты:
- апельсиновый сок — 150 мл
- гренадин (гранатовый сироп) — 15 мл
- лёд — по вкусу
- Наполните высокий стакан кубиками льда и влейте апельсиновый сок.
- Осторожно добавьте гренадин: лейте тонкой струйкой по стенке стакана или по ложке, чтобы сироп осел на дно и создал градиент.
- Не перемешивайте. Подавайте сразу, украсив коктейль долькой апельсина или вишней.
Холодный чай с мятой, клубникой и манго
Это ароматный и бодрящий напиток с яркими фруктовыми нотами. Отличный способ охладиться и зарядиться вкусом лета.
Ингредиенты:
- зелёный чай — 300 мл
- клубника — 4–5 ягод
- манго — ½ плода
- мята — несколько листиков
- мёд или сахар — по вкусу
- лёд по желанию
- Заварите зелёный чай, остудите до комнатной температуры. Добавьте мёд или сахар по вкусу и хорошо размешайте.
- Нарежьте клубнику и манго небольшими кусочками. Положите их в графин или банку вместе с листьями мяты.
- Залейте всё остывшим чаем, добавьте лёд и дайте настояться в холодильнике 15–20 минут. Подавайте охлаждённым.
Напиток из замороженной чёрной смородины
Насыщенный, яркий, кисло-сладкий, полезный и очень освежающий. Идеально подходит для тех, кто любит яркий вкус и море витаминов в одном стакане.
Ингредиенты:
- замороженная чёрная смородина — 100 г
- мёд или сахар — по вкусу
- вода или газированная вода — 200 мл
- лимонный сок — 1 ст. ложка
- лёд — по желанию
- В блендере смешайте замороженную смородину, лимонный сок и мёд (или сахар). Взбейте до однородной массы.
- Добавьте воду и снова взбейте, чтобы всё перемешалось.
- Перелейте в стакан, при желании добавьте лёд. Подавайте сразу, украсив мятой или несколькими ягодами.
Безалкогольная пинаколада
Безалкогольная пинаколада — сливочно-фруктовый коктейль с тропическим вкусом ананаса и кокоса.
Безалкогольная пинаколада — давно полюбившийся летний рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JuliaLavleis
Ингредиенты:
- ананасовый сок — 100 мл
- кокосовое молоко или сливки — 50 мл
- кусочки ананаса (свежие или консервированные) — 2–3 шт.
- лёд по вкусу
- В блендере соедините ананасовый сок, кокосовое молоко и кусочки ананаса.
- Добавьте лёд и хорошо взбейте до однородной, слегка пышной консистенции.
- Перелейте в высокий стакан и украсьте вишней или листиком мяты. Подавайте сразу. Бонус: пинаколада эффектно смотрится со взбитыми сливками.
Клубничный мохито
Это яркая и ароматная вариация классического кубинского коктейля. Клубника придаёт напитку сладость и насыщенный вкус, а мята и лайм сохраняют традиционный вкус мохито.
Ингредиенты:
- клубника — 3–4 крупные ягоды
- лайм — ½ шт.
- мята — 5–6 листиков
- газированная вода — 150 мл
- сахар или сахарный сироп — по вкусу
- лёд — по желанию
- Нарежьте клубнику и лайм, положите их в стакан вместе с мятой. Добавьте сахар и аккуратно разомните всё пестиком или ложкой, чтобы выделился сок.
- Наполните стакан льдом и влейте газированную воду.
- Осторожно перемешайте коктейль и украсьте мятой или долькой лайма. Подавайте сразу.
Безалкогольная сангрия в графине
Освежает, утоляет жажду и красиво смотрится на любом летнем столе.
Ингредиенты:
- апельсин — 1 шт.
- половина лимона
- яблоко — 1 шт.
- виноград — небольшая гроздь
- сок виноградный или гранатовый — 400 мл
- газированная вода — 200 мл
- корица — 1 палочка
- лёд — по вкусу
- Нарежьте апельсин, лимон и яблоко тонкими дольками. Виноград можно оставить целым или разрезать пополам.
- Сложите фрукты в графин, добавьте палочку корицы и залейте виноградным или гранатовым соком.
- Перед подачей добавьте газированную воду и лёд, перемешайте и дайте настояться 10–15 минут в холодильнике. Подавайте охлаждённой.
Безалкогольный беллини
Нежный и игристый коктейль на основе персиков, идеально подходящий для летнего дня или вечеринки на природе. Лёгкая сладость и шипучесть создают атмосферу праздника без капли алкоголя.
Беллини — освежающий напиток на основе персика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / etorres
Ингредиенты:
- спелый персик — 1 шт.
- сахар или сироп — по вкусу
- газированная вода или безалкогольное игристое — 150 мл
- лёд — по желанию
- Очистите персик от кожуры и косточки, измельчите в блендере до пюреобразного состояния. Добавьте немного сахара или сиропа по вкусу.
- Выложите персиковое пюре в охлаждённый бокал.
- Аккуратно влейте газированную воду или безалкогольное игристое, перемешайте и подавайте сразу. Можно украсить долькой персика.
Яблочный шорли
Яблочный шорли — лёгкий и освежающий напиток родом из Германии, где его традиционно готовят в жару. Это простой, но очень бодрящий коктейль на основе яблочного сока и газированной воды.
Ингредиенты:
- яблочный сок — 150 мл
- газированная вода — 100 мл
- лимон — 2 кружочка
- имбирь свежий — 2 тонких слайса
- яблоко — ½ шт.
- мята — 4–5 листиков
- мёд или сироп — по вкусу
- лёд — по желанию
- Нарежьте яблоко тонкими дольками, лимон — кружочками, имбирь — слайсами. Положите всё в графин или большой стакан.
- Добавьте мяту, мёд или сироп по вкусу и слегка разомните ложкой или пестиком, чтобы фрукты пустили сок.
- Влейте яблочный сок и газированную воду. Перемешайте, добавьте лёд и дайте напитку настояться 5–10 минут. Подавайте охлаждённым, украсив долькой яблока или веточкой мяты.
Домашний лимонад на травах
Домашний лимонад на травах — ароматный и натуральный напиток, в котором сочетаются кислинка цитрусовых и свежесть зелени.
Ингредиенты:
- лимон — 2 шт.
- лайм — 1 шт.
- мята — 5–6 веточек
- базилик — 3–4 веточки (лучше фиолетовый)
- розмарин — 1 небольшая веточка
- мёд или сахар — по вкусу
- вода — 700 мл (можно часть заменить газированной)
- лёд — по желанию
- Нарежьте лимоны и лайм кружочками, удалите косточки. Слегка разомните их с мёдом (или сахаром) в большой банке или графине, чтобы выделился сок.
- Добавьте мяту, базилик и розмарин. Легко разотрите их ложкой, чтобы травы раскрыли аромат.
- Залейте смесь холодной водой, перемешайте, добавьте лёд и оставьте на 15–20 минут в холодильнике. Подавайте охлаждённым, процедив или прямо с кусочками фруктов и трав.
Самые популярные освежающие коктейли
В лидерах — мохито. Классический или с добавками вроде клубники, огурца или маракуйи. Мята, лайм, немного сахара и газировка — вот и всё, что понадобится для того, чтобы мгновенно охладиться.
Уже классический безалкогольный мохито. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sotheara
Второй по популярности — лимонад. Домашний, с травами, цитрусами, ягодами или огурцом — он может быть как максимально простым, так и сложным по вкусу. Главное — натуральные ингредиенты и много льда.
Фруктовые шейки и смузи тоже не сдают позиции. Клубника, банан, манго, йогурт или кокосовое молоко — и получается густой, насыщенный, но при этом освежающий напиток, который заменяет и перекус, и десерт.
Любители необычного вкуса выбирают айс-латте или бамбл-кофе. Это не только бодрит, но и дарит новые впечатления от привычного напитка.