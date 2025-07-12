Витаминный клад: Врач рассказал, как лечить все болезни с помощью варенья

15 июля во всем мире отмечают Международный день варенья — праздник, который объединяет любителей сладких ягодных лакомств. Однако варенье — это не только вкусное удовольствие, но и источник полезных веществ, способных поддержать здоровье, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Иван Ерёменко.

По словам специалиста, ключ к пользе варенья — умеренность и внимательное отношение к его составу. Например, черничное варенье без добавления сахара содержит антоцианы — природные соединения, улучшающие кровообращение в сетчатке глаза и стимулирующие работу мозга.

Еще один ценный сорт — малиновое варенье. В малине присутствуют салицилаты, которые действуют подобно аспирину, а ложка такого варенья в горячем чае помогает бороться с первыми признаками простуды.

Варенье из крыжовника богато пектином, что способствует мягкому очищению кишечника и улучшению обменных процессов. Это особенно полезно при хронической усталости. Облепиховое варенье, насыщенное витаминами A, E и C, эффективно при воспалениях слизистых оболочек — фарингите, ангине и гастрите.

«И помните, что варенье полезнее всего в свежем виде или приготовленное методом «сырое варенье» (перетёртые ягоды с сахаром без варки). Польза — это мера, и тогда варенье действительно принесёт вам крепкое здоровье», — заключил доктор.