Как не нарваться на сахарную бомбу под видом обезжиренного йогурта: советы диетолога

В последние годы многие стремятся перейти на обезжиренные продукты, связывая их с правильным питанием и похудением. Однако врач-диетолог и терапевт Елена Устинова предупреждает, что не все такие продукты действительно полезны. Её слова передаёт газета «Известия».

Специалист советует внимательно изучать состав на этикетках, поскольку за отсутствием жира может скрываться повышенное содержание сахара и различных вкусовых добавок. Например, обезжиренный йогурт часто содержит минимальное количество жира — около 0,5 грамма на 100 граммов, а белка — 2,5–3,5 грамма. При этом количество углеводов в виде сахаров может быть довольно высоким.

«Если взять обезжиренный, но сладкий йогурт, то в нём может содержаться 0,5 г жира, 2,5–3,5 г белка на 100 г продукта и очень большое количество углеводов в виде сахаров. От таких продуктов лучше отказаться», — советует врач.