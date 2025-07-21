Life.ru узнал о двух природных помощниках, которые избавят заготовки на зиму от плесени

Домашние заготовки на зиму – это всегда лотерея. Вроде и старались, а банки «взрываются» или содержимое плесневеет. Доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько поделилась с Life.ru секретом, как сохранить компоты и варенья до самой весны, не прибегая к «химии».

По её словам, консерванты, которые мы привыкли видеть в составе магазинных продуктов (индексы от Е200 до Е297), призваны продлевать срок годности, защищая от бактерий, плесени и дрожжей. В качестве примера она привела лимонную и яблочную кислоты в компотах из супермаркета, которые, обладая антибактериальным действием, расщепляют микроорганизмы. Однако вовсе не обязательно полагаться на порошковые аналоги. Эксперт заявила, что природа сама дала нам всё необходимое для долговременного хранения вкусностей, улучшая при этом их органолептические качества.

Можно использовать сами фрукты и ягоды, которые помогут предотвратить порчу продукта и улучшат его вкусовые качества. Всего две дольки лимона на литр домашнего варенья или компота – и вы предотвратите образование бактерий и сможете надолго сохранить продукт. Более того, десерт приобретёт свежий и яркий цитрусовый аромат, сбалансированный вкус и привлекательный внешний вид. Елена Слынько Доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

Слынько также рассказала об ещё одном мощном природном помощнике, который способен стать достойной альтернативой цитрусу, — обычной бруснике. В этой ягоде, по её словам, содержится уникальное вещество, которое является природным консервантом.

«На один литр варенья или компота понадобится 250-300 грамм брусники. В ней содержится бензойная кислота, которая является консервантом природного происхождения», – пояснила эксперт.