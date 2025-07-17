Соус к мясу или лето на зиму: Названы пять способов спасти перезревшие фрукты от мусорного ведра

Летние месяцы радуют изобилием фруктов, но иногда они перезревают быстрее, чем их успевают съесть. Эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова поделилась с Life.ru пятью практичными способами использовать перезревшие плоды с пользой и вкусом. Главное – не выбрасывать фрукты, даже если они слегка полежали. Практически из любого плода можно приготовить что-то полезное и аппетитное: от коктейля до домашнего джема.

Смузи – заряд витаминов за минуту

Самый простой способ использовать перезревшие плоды – приготовить смузи. Нарежьте фрукты ломтиками, добавьте немного йогурта, молока или воды, по желанию бросьте горсть орехов или ложку мёда, взбейте в блендере – и освежающий витаминный коктейль готов. Можно добавить зелень или семена чиа для сытности. Такой завтрак точно не надоест.

Десерты – вкусное спасение для сладкоежек

Переспелые фрукты идеально подходят для домашней выпечки – они становятся «сердцем» пирогов, крамблов или штруделей. Достаточно нарезать плоды, смешать с сахаром и специями, и запечь под тестом или сладкой крошкой. Ещё один лайфхак – быстрое мороженое: взбейте фрукты с молоком и заморозьте в формочках.

Заморозка – запас лета на зиму

Не успели съесть – нарежьте и уберите в морозилку. Перезревшие плоды отлично переносят заморозку, а зимой станут базой для смузи, компотов или выпечки. Плюс это натуральный источник витаминов в холодный сезон, когда организму особенно нужна поддержка.

Соусы и пюре – нестандартно и вкусно

Слегка уставшие фрукты легко превращаются в пюре или соус. Нужно всего лишь потушить их с небольшим количеством воды и сахара, а затем измельчить. Такое пюре – идеальная начинка для блинчиков, добавка к каше или даже оригинальный соус к мясу.

Консервация – вкус лета в банке