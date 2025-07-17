Соус к мясу или лето на зиму: Названы пять способов спасти перезревшие фрукты от мусорного ведра
Эксперт Самойлова: Из перезревших фруктов можно сделать смузи, пюре или соус
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Летние месяцы радуют изобилием фруктов, но иногда они перезревают быстрее, чем их успевают съесть. Эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова поделилась с Life.ru пятью практичными способами использовать перезревшие плоды с пользой и вкусом. Главное – не выбрасывать фрукты, даже если они слегка полежали. Практически из любого плода можно приготовить что-то полезное и аппетитное: от коктейля до домашнего джема.
Смузи – заряд витаминов за минуту
Самый простой способ использовать перезревшие плоды – приготовить смузи. Нарежьте фрукты ломтиками, добавьте немного йогурта, молока или воды, по желанию бросьте горсть орехов или ложку мёда, взбейте в блендере – и освежающий витаминный коктейль готов. Можно добавить зелень или семена чиа для сытности. Такой завтрак точно не надоест.
Десерты – вкусное спасение для сладкоежек
Переспелые фрукты идеально подходят для домашней выпечки – они становятся «сердцем» пирогов, крамблов или штруделей. Достаточно нарезать плоды, смешать с сахаром и специями, и запечь под тестом или сладкой крошкой. Ещё один лайфхак – быстрое мороженое: взбейте фрукты с молоком и заморозьте в формочках.
Заморозка – запас лета на зиму
Не успели съесть – нарежьте и уберите в морозилку. Перезревшие плоды отлично переносят заморозку, а зимой станут базой для смузи, компотов или выпечки. Плюс это натуральный источник витаминов в холодный сезон, когда организму особенно нужна поддержка.
Соусы и пюре – нестандартно и вкусно
Слегка уставшие фрукты легко превращаются в пюре или соус. Нужно всего лишь потушить их с небольшим количеством воды и сахара, а затем измельчить. Такое пюре – идеальная начинка для блинчиков, добавка к каше или даже оригинальный соус к мясу.
Консервация – вкус лета в банке
А если фруктов много, можно приготовить варенье, компот или натуральный сок. Даже перезревшие плоды отлично подходят для заготовок: нарежьте, смешайте с сахаром, добавьте лимонный сок и проварите. Компоты же порадуют ароматом лета даже в январе.
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