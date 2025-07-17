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17 июля, 02:00

Соус к мясу или лето на зиму: Названы пять способов спасти перезревшие фрукты от мусорного ведра

Эксперт Самойлова: Из перезревших фруктов можно сделать смузи, пюре или соус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BONDART PHOTOGRAPHY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BONDART PHOTOGRAPHY

Летние месяцы радуют изобилием фруктов, но иногда они перезревают быстрее, чем их успевают съесть. Эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова поделилась с Life.ru пятью практичными способами использовать перезревшие плоды с пользой и вкусом. Главное – не выбрасывать фрукты, даже если они слегка полежали. Практически из любого плода можно приготовить что-то полезное и аппетитное: от коктейля до домашнего джема.

Смузи – заряд витаминов за минуту

Самый простой способ использовать перезревшие плоды – приготовить смузи. Нарежьте фрукты ломтиками, добавьте немного йогурта, молока или воды, по желанию бросьте горсть орехов или ложку мёда, взбейте в блендере – и освежающий витаминный коктейль готов. Можно добавить зелень или семена чиа для сытности. Такой завтрак точно не надоест.

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Десерты – вкусное спасение для сладкоежек

Переспелые фрукты идеально подходят для домашней выпечки – они становятся «сердцем» пирогов, крамблов или штруделей. Достаточно нарезать плоды, смешать с сахаром и специями, и запечь под тестом или сладкой крошкой. Ещё один лайфхак – быстрое мороженое: взбейте фрукты с молоком и заморозьте в формочках.

Заморозка – запас лета на зиму

Не успели съесть – нарежьте и уберите в морозилку. Перезревшие плоды отлично переносят заморозку, а зимой станут базой для смузи, компотов или выпечки. Плюс это натуральный источник витаминов в холодный сезон, когда организму особенно нужна поддержка.

Соусы и пюре – нестандартно и вкусно

Слегка уставшие фрукты легко превращаются в пюре или соус. Нужно всего лишь потушить их с небольшим количеством воды и сахара, а затем измельчить. Такое пюре – идеальная начинка для блинчиков, добавка к каше или даже оригинальный соус к мясу.

Консервация – вкус лета в банке

А если фруктов много, можно приготовить варенье, компот или натуральный сок. Даже перезревшие плоды отлично подходят для заготовок: нарежьте, смешайте с сахаром, добавьте лимонный сок и проварите. Компоты же порадуют ароматом лета даже в январе.

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Ольга Годуненко
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