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9 июля, 04:00

Отрава вместо ужина: Life.ru узнал, что нельзя заказывать доставкой летом, чтобы не попасть в больницу

Эксперт Абдуллаева: Некоторые готовые блюда могут испортиться в ожидании курьера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / helga_dp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / helga_dp

Лето – пора скрытых опасностей, особенно когда речь заходит о еде. Популярные сервисы доставки, так спасающие в жару, могут стать источником серьёзных проблем для здоровья. Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева раскрыла Life.ru, какие продукты категорически нельзя заказывать домой, чтобы не оказаться на больничной койке.

Заказ собран и всё ещё ждёт курьера – этот статус часто подолгу висит у клиентов сервисов доставки еды, особенно в часы пик. Собранные продукты лежат в пакете, ожидая, пока их заберёт человек, и эти минуты могут испортить продукты.

Асият Абдуллаева

Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

Заказ собран и всё ещё ждёт курьера – этот статус часто подолгу висит у клиентов сервисов доставки еды, особенно в часы пик. Собранные продукты лежат в пакете, ожидая, пока их заберёт человек, и эти минуты могут испортить продукты.
Заказ собран и всё ещё ждёт курьера – этот статус часто подолгу висит у клиентов сервисов доставки еды, особенно в часы пик. Собранные продукты лежат в пакете, ожидая, пока их заберёт человек, и эти минуты могут испортить продукты.

Эксперт особо выделила несколько категорий блюд, которые становятся настоящей «бомбой замедленного действия» при нарушении температурного режима или длительной транспортировке. В «чёрный список» вошли готовые блюда без термической обработки, такие как тартары, суши и роллы, которые требуют строжайшего соблюдения температурного режима и срока годности. Опасность представляют и любимые многими кремовые десерты – любые торты и пирожные со сливочным, белковым или заварным кремом без холодильника превращаются в рассадник бактерий. В зоне риска оказались также продукты с коротким сроком годности, вроде йогуртов и свежих молочных продуктов, которые рискуют испортиться ещё до приезда курьера.

«Салаты, заправленные майонезом, – это опасный готовый продукт, поэтому в жару он может испортиться и его уже привезут несвежим», заключила Абдуллаева.

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Ранее россиянам рассказали, как спастись от перегрева в тридцатиградусную жару. Чтобы не упасть в обморок, можно пить подсоленную воду.

Ольга Годуненко
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