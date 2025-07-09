Отрава вместо ужина: Life.ru узнал, что нельзя заказывать доставкой летом, чтобы не попасть в больницу

Лето – пора скрытых опасностей, особенно когда речь заходит о еде. Популярные сервисы доставки, так спасающие в жару, могут стать источником серьёзных проблем для здоровья. Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева раскрыла Life.ru, какие продукты категорически нельзя заказывать домой, чтобы не оказаться на больничной койке.

Заказ собран и всё ещё ждёт курьера – этот статус часто подолгу висит у клиентов сервисов доставки еды, особенно в часы пик. Собранные продукты лежат в пакете, ожидая, пока их заберёт человек, и эти минуты могут испортить продукты. Асият Абдуллаева Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

Эксперт особо выделила несколько категорий блюд, которые становятся настоящей «бомбой замедленного действия» при нарушении температурного режима или длительной транспортировке. В «чёрный список» вошли готовые блюда без термической обработки, такие как тартары, суши и роллы, которые требуют строжайшего соблюдения температурного режима и срока годности. Опасность представляют и любимые многими кремовые десерты – любые торты и пирожные со сливочным, белковым или заварным кремом без холодильника превращаются в рассадник бактерий. В зоне риска оказались также продукты с коротким сроком годности, вроде йогуртов и свежих молочных продуктов, которые рискуют испортиться ещё до приезда курьера.

«Салаты, заправленные майонезом, – это опасный готовый продукт, поэтому в жару он может испортиться и его уже привезут несвежим», — заключила Абдуллаева.