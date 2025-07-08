Неделя 30-градусного пекла: Life.ru узнал спасительные лайфхаки от обморока и перегрева в жару

В Москве и ряде регионов России началась неделя 30-градусной жары, в такое пекло есть риск получить солнечный или тепловой удар, вплоть до обморока, даже находясь на пляже, поэтому всегда важно соблюдать меры защиты и не пренебрегать питьевым режимом. Спасительными советами с Life.ru поделился врач-терапевт Андрей Звонков.

Берегите себя от солнечного и теплового удара. Нередко люди теряют сознание в жару, и есть несколько правил, чтобы этого избежать. Носите шляпу, шапку, лучше что-нибудь широкополое, светлую одежду, что-то беленькое, отражающее, можно зеркальное, но фольгу не надо. Андрей Звонков Врач-терапевт

Также лучше всегда иметь при себе хотя бы 500 миллилитров минеральной воды. Не забывайте пить, потому что при жаре организм теряет влагу, особенно если при этом зной сочетается с порывами ветра, советует медик. Он напомнил, что человек не чувствует перегрева, если его обдувает ветерок, однако заполучить в таком случае солнечный удар несложно. Особенно на пляже люди не осознают опасности, так как рядом водоём и дует лёгкий бриз, предупредил Звонков.

«Самые простые способы — это защищать голову от перегрева, от прямых солнечных лучей. Находиться в хорошо проветриваемом и в затенённом помещении и употреблять воду. Компотики, морсики, пожалуйста, минеральная вода», — отметил врач.

По его словам, самая лучшая минеральная вода — это «Ессентуки», которая имеет лечебный эффект. Если чувствуете, что голова стала кружиться, что есть определённые признаки обезвоживания и перегрева и началась потеря соли, то лучше всего выпить стакан или полстакана минеральной воды, слегка подсолив её. Звонков пояснил, что достаточно добавить соли буквально на кончике чайной ложки на стакан воды. Кроме того, он напомнил, что в жару не следует находиться под прямыми солнечными лучами дольше часа, следует делать перерывы.