Синоптик Вильфанд бьёт тревогу из-за жары, надвигающейся на европейскую часть страны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о надвигающейся аномальной жаре, которая охватит практически всю европейскую территорию страны в ближайшие дни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на синоптика.

Особенно высокая температура ожидается в Центральном Черноземье, где объявлено предупреждение. В Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях столбики термометров могут подняться до 38 градусов. В Калужской и Тульской областях прогнозируется до 36-37 градусов.

На юге России, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях ожидается до 40 градусов тепла. Синоптик подчеркнул, что это на 4-5 градусов выше климатической нормы. В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. При этом аномальная жара не затронет регионы Северо-Западного федерального округа, где ожидаются ливни, грозы и ветер до 17 м/с при температуре 20-22°C.