Синоптик Вильфанд бьёт тревогу из-за жары, надвигающейся на европейскую часть страны
Синоптик Вильфанд: Европейскую часть России накроет аномальная жара
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о надвигающейся аномальной жаре, которая охватит практически всю европейскую территорию страны в ближайшие дни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на синоптика.
Особенно высокая температура ожидается в Центральном Черноземье, где объявлено предупреждение. В Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях столбики термометров могут подняться до 38 градусов. В Калужской и Тульской областях прогнозируется до 36-37 градусов.
На юге России, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях ожидается до 40 градусов тепла. Синоптик подчеркнул, что это на 4-5 градусов выше климатической нормы. В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. При этом аномальная жара не затронет регионы Северо-Западного федерального округа, где ожидаются ливни, грозы и ветер до 17 м/с при температуре 20-22°C.
Ранее сообщалось, что в 17 регионах России ожидаются опасные погодные явления, включая сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Наиболее сложная обстановка прогнозируется в Дагестане, где из-за интенсивных дождей возможен подъём уровня воды в реках с подтоплением населённых пунктов. В Волгоградской области ожидаются ливни с грозой и ветром до 28 м/с, а на Сахалине — сильные дожди, которые могут привести к резкому подъёму уровня воды.