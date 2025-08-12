Встреча Путина и Трампа
12 августа, 18:31

Умер ещё один пострадавший при атаке БПЛА в Арзамасе

Никитин: В больнице умер один из пострадавших при атаке БПЛА на Арзамас

Обложка © Life.ru

Один из пострадавших при атаке украинских беспилотников в Арзамасе Нижегородской области скончался в больнице. Данное заявление сделал губернатор региона Глеб Никитин.

«Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали всё возможное. Мои соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата. Безусловно, окажем семье необходимую помощь», — написал он в своём телеграм-канале.

Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР
Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР

Напомним, что в ночь на 11 августа Вооружённые сили Украины (ВСУ) атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области. В Арзамасском округе один сотрудник предприятия погиб на месте, двое получили ранения и госпитализированы. Для оказания дополнительной помощи пострадавшим региональные власти направили бригаду медицины катастроф.

